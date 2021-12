Repollés asegura que Teruel tendrá radioterapia "tan pronto como sea posible"

Repollés ha confiado en que el servicio de radioterapia "esté en funcionamiento cuanto antes". Ha explicado que el nuevo hospital estará terminado en 2023 y que el proyecto incluye un hueco para ubicar el acelerador, lo que permitirá finalizar a la vez la construcción del búnker para instalar esta infraestructura sanitaria, con un adelanto de casi un año respecto a la fecha prevista para este servicio.

La titular de Sanidad ha afirmado que la falta de un plan de infraestructuras actualizado se debe a "la irrupción de la pandemia", que obligó a adecuar espacios para atender pacientes, instalar hospitales de campaña y también módulos desmontables.

Ha explicado que, en aplicación del plan ya caducado, continúan en ejecución las obras del nuevo centro de salud del barrio Jesús de Zaragoza, que terminarán a final del verano de 2022 y que ahora se centran en la albañilería.

En noviembre del año próximo concluirán las obras de Urgencias del Hospital San Jorge de Huesca, donde ahora se trabaja en las obras de cubiertas e instalaciones, y ya se han certificado trabajos por 1,2 millones de euros.

El nuevo hospital de Teruel está en obras, excepto la instalación de los ascensores. Hasta junio de 2021 se han certificado obras por 30 millones, ha continuado Repollés, exponiendo que la cimentación y la estructura están terminadas y ahora se trabaja en albañilería, tabiques, fontanería y climatización, mientras que el nuevo hospital de Alcañiz está adjudicado por lotes y desde el pasado mes de junio se han realizado trabajos por 5 millones de euros. "Vamos con meses de adelanto".

El año próximo dará comienzo la ampliación de los centros de salud de Barbastro (Huesca) y Caspe (Zaragoza), y también se redactará el proyecto del futuro centro del barrio oscense de Perpetuo Socorro, al tiempo que avanzará el proyecto de ampliación y mejora del servicio de Urgencias del Hospital 'Ernest Lluch' de Calatayud (Zaragoza).

La redacción del nuevo plan se ha pospuesto y el Departamento mantiene los objetivos y líneas generales del plan anterior, ha manifestado, quien ha subrayado que el Departamento no quiere "engañar a nadie".

PLAN INCUMPLIDO

Ana Marín ha dicho que el PP solicitó información al Gobierno sobre la radioterapia en Teruel obteniendo por respuesta "una obviedad", que la licitación del acelerador se realizaría con antelación suficiente para instalarlo cuando finalicen las obras del nuevo hospital.

"O bien no me quieren contestar o bien no saben qué contestarme", ha continuado Marín, para quien "la primera voluntad" del Gobierno de Javier Lambán fue no instalar este servicio en el Hospital de Teruel.

La parlamentaria popular ha expresado que el plan de infraestructuras sanitarias "no se ha cumplido" y que el nuevo ya debería estar en vigor. Ha dicho que el esfuerzo presupuestario no lo está haciendo el Gobierno de Aragón, sino "todos los aragoneses" pagando sus impuestos.

Ha hecho hincapié en que el proyecto de ley de Presupuestos de 2022 incluye partidas que ya figuraban en el anterior, como una inversión de 250.000 euros en Barbastro o 120.000 euros para redactar el proyecto de Perpetuo Socorro.

CONTRATACIÓN DE PERSONAL

En otro orden de cosas, Sira Repollés ha afirmado que el Salud contratará "todo lo que sea necesario" para atender las necesidades del servicio. La oferta para contratación de enfermería está abierta.

Ha apuntado que el Salud ha firmado 2.119 contratos laborales desde el 1 de noviembre entre contratos eventuales y para realizar guardias en atención primaria y especializada, añadiendo que el 3 de diciembre contrataron a 18 enfermeras y 18 trabajadores sociales para rastreo de casos COVID-19 y 64 enfermeras para vacunación. La bolsa de empleo está agotada, ha indicado.

Así lo ha indicado al responder a la diputada de Cs, Susana Gaspar, quien ha elogiado el trabajo de los 20 rastreadores militares que se incorporaron el 29 de noviembre para realizar estas tareas durante tres semanas.

Gaspar ha comentado que en octubre terminaron 2.000 contratos con otros tantos profesionales de enfermería, que no fueron renovados, y se ha quejado de que las casi 100 contrataciones realizadas después están lejos de la cifra anterior.

Gaspar ha dicho que la atención primaria se encuentra en una "situación límite" porque está "completamente saturada" y las plantillas están "cada vez más mermadas".