Cvirus.- La Policia Local de Castelló imposa 60 denúncies en una setmana per incompliment de les mesures anticovid

La Policia Local de Castelló ha imposat 60 denúncies per incomplir les mesures de prevenció davant la Covid-19 en els primers set dies del mes de desembre. D'elles, sis es van imposar en el primer cap de setmana d'entrada en vigor de l'obligatorietat d'exhibir el certificat de vacunació, prova diagnòstica o certificat de recuperació Covid-19.

D'aquestes dades s'ha donat compte en la reunió del Centre de Coordinació Operatiu Municipal (Cecopal) que s'ha mantingut aquest divendres per a analitzar l'evolució epidemiològica en la ciutat, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.

En aquest sentit, s'ha abordat l'increment de la incidència acumulada, que ha aconseguit a Castelló la xifra de 507,28 casos, enfront dels 374 de la setmana anterior. En els últims 14 dies s'han confirmat 884 nous positius en la ciutat, tal com arrepleguen les dades de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

El regidor de Seguretat Pública i Emergències, David Donate, ha manifestat la "preocupació" per aquesta evolució. "Estem veient com la incidència acumulada continua en augment a Castelló i per açò és imprescindible mantindre les mesures de prevenció, especialment en aquestes dates en les quals augmenten les interaccions socials i les reunions o trobades d'amics i familiars", ha indicat.

Donate ha recordat que s'ha engegat un dispositiu policial especial que implica l'augment de la presència d'agents en les zones d'oci i restauració, així com en aquelles on puga donar-se una alta concentració de persones. "Es tracta d'un dispositiu encarregat de vetlar pel compliment de les mesures de prevenció per a contindre l'expansió del virus i per a informar i conscienciar sobre la necessitat del seu compliment", ha apuntat.

SANCIONS

De les 60 propostes de sanció realitzades, 30 són per inclumplir alguna de les mesures de prevenció en vigor, 17 per consum d'alcohol en la via pública, quatre per no portar mascareta, tres per molèsties o reunions no autoritzades i sis per no complir amb la recent obligatorietat d'exhibir el certificat covid. Entre elles, una proposta de sanció s'ha realitzat sobre un establiment que permetia l'accés sense sol·licitar el citat certificat.

Aquesta exigència és obligatòria des del passat 4 de desembre per a l'accés d'aquelles persones majors de 12 anys -inclosa aquesta edat- a l'interior d'establiments d'oci i restauració amb un aforament de 50 persones, entre un altre tipus de locals arreplegats en la resolució de 25 de novembre de 2021, de la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden mesures en matèria de salut pública respecte de l'accés a determinats establiments en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.