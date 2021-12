Oltra assegura que el Síndic visita els centres de menors "sense interferències" i que remetran documentació a Europa

Així ho ha traslladat, en la seua compareixença setmanal com a portaveu de govern, preguntada per les visites acordades pel defensor del poble valencià, Ángel Luna, a diversos centres de menors després d'entendre que la Conselleria va impedir investigar-los i per la petició de la Comissió de Peticions a la Comissió Europea que duga a terme una investigació preliminar sobre casos d'abusos sexuals relacionats amb centres de menors a la Comunitat, a petició del PP.

Oltra, també líder de Compromís, ha remarcat que no hi ha "cap novetat" sobre aquests processos. En el cas del Síndic, ha assegurat que visita els centres quan considera, ja que "el ritme ho marca la institució" i no Conselleria.

I sobre la investigació demanada per la Comissió de Peticions en centres de menors, entre els quals figurava el de la condemna al seu ex-marit per abusar d'una menor tutelada quan era educador, s'ha limitat a afirmar que el seu departament es troba "recaptant tota la documentació" per a remetre-la a Europa.