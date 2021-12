Expertos instan a desconfiar de "gangas" para evitar estafas en las compras navideñas online ante su aumento

Sin embargo, la tendencia de apostar por el comercio online sigue en alza ya que, según el estudio 'Tendencias de consumo en Navidad' los españoles prevén gastar una media de 258 euros en regalos de Navidad, un 7% más en relación al año pasado.

En este contexto, y de cara a las compras navideñas, tanto desde el Colegio Profesional de Ingeniería en Informática de Galicia (CPEIG) como desde la Guardia Civil y la Policía Nacional se apela a la "precaución" y aplicar el "sentido común".

"Es cierto que hay cierta confianza y cierto desconocimiento con lo que tiene que ver con la seguridad", expone a Europa Press el presidente del CPEIG, Fernando Suárez, quien subraya que "el cibercrimen es la industria más lucrativa del mundo y la persecución de estos delitos es complicada".

Por ello, alerta de campañas que "buscan generar confianza" ya sea de una entidad bancaria o tienda online o hasta de un supuesto conocido del destinatario "a través del cual se roban datos", indica sobre las tarjetas bancarias.

"Hay que pensar dos veces antes de abrir cualquier tipo de enlace o archivo adjunto", recomienda Fernando Suárez, que insiste en no caer en el engaño de "productos muy rebajados". "Los electrónicos son los que tienen más incidencia", apunta a este respecto.

CONSEJOS BÁSICOS

Como "consejos básicos", cita que se debe usar "un software de confianza no pirata, tener siempre antivirus y utilizar contraseñas". "Lo deseable es usar un gestor de contraseñas que permite tener distintas contraseñas en las distintas aplicaciones sin necesidad de memorizar y utilizar una tarjeta específica para estas compras porque si tenemos cualquier problema no van a poder acceder a mucho crédito".

A ello, suma confirmar que la dirección a la que se accede es válida y no ha cambiado alguna letra para no caer en la estafa y "borrar y memorizar el código que tienen las tarjetas, indispensable para cualquier operacion por Internet, de este modo si nos roban la tarjeta no van a poderar operar con ella". "Pero, sobre todo, tener vocación de mejorar la precaución", subraya.

LA ESTAFA DE LA CALLE A INTERNET

Por su parte, el sargento de la Guardia Civil Alberto González, director del equipo contra la ciberdelincuencia en A Coruña, sostiene que "la estafa que había en la calle se ha trasladado a la vía online".

Preguntado por la más común, apunta que es "la compraventa de productos entre particulares". "Genera muchas estafas como no enviar el producto o el dinero", indica. Para evitar engaños, apela a "desconfiar de aquel que no conoces". "No podemos tener nada seguro, a pesar de que mande la foto de un DNI, no podemos estar seguros de que sea esa persona".

Por eso, recalca que en los pagos en cualquier tipo de plataforma "jamás dar ningún dato personal, nombres completos, número de tarjeta a nadie que llame por teléfono o formulario que nos manden por un enlace, sms o correo". "Solo los datos cuando seamos nosotros los que llamemos o nos interesemos por algo y nunca aceptar ningún correo y sms o acceder formulario web cuando ese correo o sms no lo hemos solicitado nosotros".

OTRAS RECOMENDACIONES

Mientras, recomienda también comprobar que la página web sea la correcta. "Lo que tenga la palabra anuncio delante lo descartaría y que pueda acceder a cada una de las partes de la página, no que solamente te deje pulsar un artículo, meter una tarjeta y pagar". "De aquellas que solo admiten tarjetas de crédito, que no aceptan pagos a través de transferencia u otras plataformas de pago, deberíamos desconfiar", explica.

En el caso de compras entre particulares, aboga por "no fiarse de la persona que está detrás". "Nadie nos va a regalar nada", insiste. En este sentido, alude a desconfiar de "todo lo que suene a chollo, urgencia o rapidez, pensar que detrás de eso puede haber una estafa".

Otro de los consejos es "no facilitar el DNI por una red social". "De mandarlo por obligación -precisa en alusión a una posible oferta de trabajo- aconsejamos poner dentro de la foto del DNI un pósit con datos de a dónde se dirige, en qué fecha, empresa de destino y motivo porque el estafador así no lo usaría".

En la misma línea, desde la Jefatura Superior de Policía en Galicia insisten en no dejarse llevar por "el gran chollo" y, sobre todo, por las "prisas" en compras como las de Navidad o el 'Black Friday'. En cuanto a las páginas con posibles estafas, coinciden en que "suele haber faltas de ortografía o de redacción".

"Que en el https se vea el candado", aseguran como otro consejo. Sobre el perfil del estafado, sostienen que afecta a todo tipo de edades, aunque reconocen que se dan más en las personas mayores de 60 años, "Pero también los hay de 20", advierten.