Els concursos augmenten un 28% i la dissolucions un 29% a la Comunitat Valenciana a un mes d'acabar l'any

Així es desprèn de l'Estudi sobre Concursos i Dissolucions realitzat per Informa D&B S.A.O. (SME), filial de Cesce, líder en el subministrament d'Informació Comercial, Financera, Sectorial i de Màrqueting, que subratlla que cal tindre en compte que "l'any passat, a causa de les mesures decretades en el període d'alarma, les xifres van ser més baixes que l'habitual".

L'informe assenyala que, al novembre, els concursos a la Comunitat Valenciana van descendir no obstant açò un 20% fins el 70, mentre que les dissolucions s'eleven un 31% per a quedar en 303. Les dades generals s'incrementen un 10% per als concursos, però només un 3% en el cas de les dissolucions.

Comerç i Construcció i activitats immobiliàries són els sectors amb més processos de tots dos tipus aquest mes a la Comunitat Valenciana, amb 24 i 14 concursos i 70 i 68 dissolucions cadascun. Per províncies, Alacant va registrar 27 concursos i 92 dissolucions, Castelló 6 i 43 i València 37 i 168 respectivament.

Les deu empreses amb major facturació que han iniciat procés concursal al novembre en la regió valenciana sumen quasi 53 milions d'euros. La primera, Pescados Amaro González SA, supera els 12 milions d'euros. Entre les dissolucions, les tres amb majors vendes són Villaranja SL, 14,8 milions d'euros, Akuval Bat SL, 11,5 milions d'euros, i Romar Empresa Constructora de Levante SL, 4,3 milions d'euros.

Melilla és l'únic lloc on els concursos han baixat des de gener, té un enfront dels dos que comptabilitzava el passat any en aquestes dates. Catalunya lidera les dades, tant en el que portem d'any, amb 1.507, un augment del 49%, com al novembre amb 143, un 12% més. Li segueixen, Madrid, amb 1.137 en l'acumulat, un avanç del 44%, i 119 en el mes i la Comunitat Valenciana, amb 764 i 70 respectivament.

Catalunya i Madrid són les autonomies on més concursos s'afigen en valor absolut en aquests onze mesos, 497 i 347 processos més cadascuna. No obstant açò, la primera suma 15 processos al novembre, la pujada més important, mentre que Madrid baixa un 4% respecte al mateix mes en 2020. Entre les dos sumen el 48% del total dels processos iniciats en el que portem d'any.

Madrid encapçala les dissolucions des de gener, amb 6.934 el 28% del total, i el major augment, suma 811. Per darrere, Andalusia, amb 3.288, un 19% més, i la Comunitat Valenciana és la tercera. Al novembre repeteixen com les comunitats que més processos aconsegueixen: 743 per a Madrid i 309 a Andalusia.

DADES GENERALS

En el que portem d'any s'han registrat 5.475 concursos i 24.460 dissolucions a Espanya, la qual cosa representa un increment en el nombre de concursos respecte al mateix període l'any passat és del 40%, encara que en 2020 a causa de l'estat d'alarma, van disminuir les dades. Les dissolucions avancen un 21% en aquests mesos.

Al novembre la xifra de concursos torna a superar els 500, amb 542, un 10% més que el mateix mes en 2020 encara que un 7% per sota de la de l'anterior mes d'octubre. Les dades de dissolucions pugen també, encara que en menor mesura, un 3% en l'interanual, per a quedar en 2.356.

Segons Nathalie Gianese, directora d'Estudios de Informa D&B, "els 5.475 concursos empresarials comptabilitzats a falta d'un mes per a acabar l'any són la quantitat més elevada aconseguida des de 2014".

El percentatge d'empreses que presenten al mateix temps el concurs i l'extinció, conegut com a 'concurs exprés', que enguany únicament ha baixat del 60% a l'agost, es queda en el 63% al novembre, la qual cosa suposa un descens respecte als dos mesos precedents que van estar prop del 70%. Al gener de 2020 no arribava al 48%.

Del total de concursos presentats al novembre, les microempreses suposen el 87%, són 474. Quasi un 12% pertany a la categoria de xicotetes empreses i no arriben a l'1% les mitjanes. Només una gran empresa ha iniciat procés concursal aquest mes.

Tots els sectors veuen créixer el nombre de concursos des de gener, excepte Comunicacions que retalla un 12%. Els més afectats són Comerç, amb 1.157, i Construcció i activitats immobiliàries, amb 1.024. Hoteleria és el tercer, aconsegueix 867, i el que més suma en aquest període en valor absolut, 482, un avanç del 125%.

Al novembre, els mateixos sectors són els més afectats, Comerç arriba a 132, un 39% més, Construcció i activitats immobiliàries a 115, puja un 29%, i Hoteleria es queda en 73, afegint un 4%.

Les dissolucions també s'eleven en tots els sectors en l'acumulat anual excepte en Energia, on es retallen un 26%. Construcció i activitats immobiliàries, amb 5.832, i Comerç, amb 4.787, són els primers. Al costat de les 3.946 de Servicis empresarials suposen prop del 60% del total. Encara que són també els tres sectors que més creix en nombre. Al novembre continuen al capdavant amb 573, 470 i 325 respectivament.

Les empreses concursades des de gener comptaven amb 40.771 empleats i una facturació de quasi 4.700 milions d'euros, inferior als 5.900 milions de les quals ho van fer en el mateix període de l'any anterior. En les afectades per les dissolucions treballaven 94.674 persones i comptabilitzaven unes vendes de 16.200 milions d'euros, per damunt dels 15.300 milions d'aquests onze mesos en 2020.