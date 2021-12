El programa 'Menut Palau' ofereix un cicle nadalenc de música, titelles i teatre a l'Almodí

Aquest espectacle s'ha recuperat després d'haver sigut ajornat per la pandèmia, ha informat el consistori en un comunicat. Aquesta obra es basa en dansa i coreografies amb les quals La Casa Amarilla explica contes infantils.

Després d'aquest aperitiu, el programa en l'Almodí es desenvoluparà a partir del dimarts 28 de desembre. A les 12.00 hores i a les 18.30 hores es representarà una "versió actualitzada del conte de la Rateta", a càrrec de la titellaire Elisa Matallín (La Matallina) i amb música d'Alberto Ferrer Piano Trío, format pel pianista Francisco Pérez, el violinista José Carlos Alborch i el violoncel·lista Juan Francisco Arrué.

El dimecres 29, a les 12.00 hores i a les 18.30 hores, els Titellaires de Binéfar, Premi Nacional de Teatre d'infància i joventut, posaran en escena un "Retablo de Navidad", una peça dinàmica per a públic a partir dels quatre anys.

Finalment, el dijous 30, en el mateix horari, la formació de música antiga i barroca La Tendresa oferirà el concert 'Els Plebeyos Bailes'. La música valenciana Èlia Casanova lidera aquesta banda, que interpretarà un concert "cantat, explicat i tocat" per a públic major de 12 anys. La dramatització serà a càrrec de la companyia de teatre Societat Doctor Alonso i el vestuari de Jorge Dutor.

La Tendresa està formada per set dones, la soprano Beatriu Lafont, que també toca la guitarra barroca i les castanyoles; la violinista Amparo Camps; la guitarrista barroca Belisana Ruiz; la cantant Lixsania Fernández, que també toca la viola da gamba; la contrabaix Raquel Fernández i al calaix flamenc, Noelia Heredia, 'la Negri'.

Aquesta proposta de música antiga i barroca presentarà al públic "l'alegria de la festa prohibida, recuperant una activitat que les dones humils gaudien en clandestinitat, en cantar i interpretar música, activitat que no els estava permesa".

1.500 ESCOLARS

La regidora de Cultura i presidenta del Palau, Gloria Tello, ha explicat que aquests espectacles complementen als ja iniciats i destinats als centres educatius, que "han congregat ja a més de 1.500 escolars des que van començar el passat mes d'octubre".

La novetat d'enguany és que els espectacles aniran acompanyats per "miniexposicions de marionetes i altres objectes que pretenen completar i millorar l'experiència cultural", ha assenyalat la regidora.

Tello ha subratllat que tant en la programació per als centres educatius com en aquestes activitats d'oci, es té "molt present el suport a tot eixe teixit cultural que no ha pogut treballar en pandèmia". En aquest projecte treballaran més de 70 persones entre artistes, tècnics, productors, regidors i atrezzistes.

Per la seua banda, el director del Palau, Vicent Ros, ha destacat que aquesta programació "combina la música clàssica amb les titelles", de manera que la dramatització "acostarà la música clàssica i popular a les famílies". Ha afegit que compten amb "formacions musicals i teatrals de primera línia" que s'esforcen per a "transmetre de manera divulgativa i entretinguda" la bellesa de la música clàssica, "sense renunciar al seu caràcter i excel·lència".

Ros ha afegit que continuen treballant "per a arribar a tots els públics, perquè tothom puga gaudir de la clàssica" i en aquest cicle cobreixen diversos aspectes com el trio amb piano dedicat a Piazzolla, la música antiga i barroca, i la música popular i la seua transmissió oral a través de moltes generacions.