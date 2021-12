La Comunitat formarà part del projecte europeu SchoolFood4Change per a impulsar l'alimentació saludable en col·legis

El projecte, que es troba emmarcat en el programa Horizon 2020, reuneix la participació de la Generalitat amb altres 33 institucions de 12 països de la Unió Europea i compta amb un pressupost global d'uns 12 milions d'euros, dels quals més de 300.000 s'han concedit a la Comunitat Valenciana, segons han informat fonts del Consell.

SF4C tindrà una durada de quatre anys i impactarà a més 600.000 escolars de 3.000 escoles a Europa ja que, a través el Pacte Verd Europeu es pretén impulsar programes, accions i projectes que donen una resposta tangible i efectiva, que permeta aconseguir els seus principals objectius: impulsar l'economia, millorar la salut i la qualitat de vida de les persones i cuidar de la naturalesa.

Per açò, sota la direcció d'ICLEI, SF4C es desenvolupa dins de l'estratègia 'De la granja a la taula' ('Farm to Fork'), orientada a accelerar la transició cap a un sistema alimentari sostenible que hauria de tindre un impacte mediambiental neutre o positiu dins d'un marc de sostenibilitat i d'economia circular.

De la mateixa manera, es persegueix garantir la seguretat alimentària, la nutrició i la salut pública, assegurant-se que totes les persones tinguen accés a aliments suficients, segurs, nutritius i sostenibles. Per a açò és clau el procés d'educació sanitària i implantació de bons hàbits alimentaris en població pediàtrica.

Per a açò, es determinaran aproximadament 180 centres d'educació primària de titularitat pública que disposen de servici de menjador escolar de les tres províncies de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat d'implantar una sèrie de mesures per a aconseguir els objectius marcats.

A més, s'impulsaran subtils mesures transversals que afecten a tots els centres educatius del territori valencià, amb la finalitat d'aconseguir xicotets canvis, però sostinguts en el temps.

Aquest reconeixement per a la Generalitat, i gran oportunitat per als xiquets valencians, és un esperó per a la Direcció general de Salut Pública i Addicions i un estímul per a continuar treballant en projectes que aconseguisquen posar en el focus la prevenció i la promoció de la salut mitjançant una alimentació saludable i sostenible que estiga a l'abast de tota la població.