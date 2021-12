El joc presencial cau un 39% a la Comunitat Valenciana en 2020 però augmenta l'online un 18%

La reducció de l'activitat del joc ha sigut generalitzada en totes les comunitats autònomes, malgrat que a la Comunitat Valenciana la reducció ha sigut inferior a la registrada en les autonomies més poblades (Andalusia, Catalunya i Madrid). El mateix efecte s'observa en l'evolució de la recaptació de tributs sobre el joc: a la Comunitat Valenciana es va reduir un 35%, mentre que la mitjana de les comunitats autònomes va ser del 45%, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

En concret, de l'avaluació inicial realitzada per la Comissió del Joc, s'extrau que en 2020 s'han jugat a la Comunitat Valenciana 2.851 milions d'euros, un 33% menys que en 2019. En les modalitats de joc presencial de competència autonòmica va descendir en un 39%, mentre que en les loteries de l'Estat va ser del 15% i en els jocs de l'ONCE del 29%.

No obstant açò, igual que succeeix en la resta de les autonomies, l'increment durant l'any de pandèmia s'ha registrat en el joc online, amb un repunt de les quanties jugades d'un 18% i de prop d'un 40% en la seua recaptació.

Davant la situació epidemiològica durant 2020 i la conseqüent interrupció de l'activitat, el Consell va establir una bonificació del 100% de la quota íntegra del tribut d'explotació de les màquines i aparells automàtics durant el temps que va durar l'estat d'alarma, en atenció al fet que consisteix "en una quantia fixa", i es va ampliar el període de presentació i pagament dels tributs del joc que van finalitzar durant l'estat d'alarma fins a un mes després.

No obstant açò, no es van instrumentar ajudes públiques, com sí van fer altres comunitats. Tal com ha explicat el Director General de Tributs i Joc, Rafael Beneyto, "des de la Generalitat som respectuosos amb l'exercici de l'activitat empresarial del Joc dins del marc que li definixen les lleis, i per açò adoptem les mesures tributàries necessàries per a no penalitzar l'activitat per l'impacte de la pandèmia".

El director general ha incidit en l'aposta del Consell per avançar en la regulació del Joc "amb l'objectiu de previndre i lluitar contra comportaments addictius i la ludopatia, especialment dels més jóvens, que són els més vulnerables", d'acord amb la recent Llei del Joc i Prevenció de la Ludopatia.

NOVA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DEL JOC

Igualment, la Comissió del Joc de la Comunitat Valenciana ha avançat en el Projecte de Decret del Consell, pel qual s'aprovarà la nova composició, organització i funcionament d'aquesta Comissió, adaptada a la recent Llei 1/2020, d'11 de juny, de la Generalitat.

Fins ara, en aquest òrgan consultiu, d'estudi i assessorament en matèria de Joc de la Generalitat solament estava integrada parteix l'administració autonòmica, les associacions empresarials de les diferents tipologies de joc i les organitzacions sindicals més representatives.

El nou Decret preveu ampliar la seua composició amb l'entrada de agents socials com el Consell Valencià de la Joventut i a representants d'associacions de prevenció i rehabilitació de la ludopatia, de consumidors i usuaris i de veïns. Així mateix, també s'han incorporat altres departaments del Consell amb competències afectades en l'àmbit del joc com les direccions generals de Servicis Socials, Infància, Joventut o Administració Local. També comptaran amb presència els centres d'investigació en la matèria.

Entre les dades analitzades per la Comissió del Joc es troba un increment d'un 18% del nombre d'actes derivades d'inspeccions: 26.521 a establiments de joc, 12.249 a màquines en actiu, 3.098 de comprovació de destrucció de màquines, 5.041 a terminals d'apostes o 893 a salons de joc. Per la seua banda, en relació a les actes elevades, s'han concentrat en els salons de joc i les sales de bingo. La quantia total de sancions imposades s'ha situat així en 477.323,60 euros.

Per tipologies, s'observa en el cas dels Casinos que els ingressos totals han disminuït un 53% i un 58% el nombre mitjà de jugadors, que s'ha situat en els 293.000 enfront dels 695.000 registrats en 2019.

Per la seua banda, les quanties jugades en els bingos s'han reduït un 41%, amb especial impacte en els bingos electrònics on la reducció ha sigut del 49%, mantenint-se el mateix nombre de sales actives de bingo al llarg de 2020 en relació amb 2019.

L'any 2020 s'ha registrat també una lleugera reducció d'un 2% el nombre de màquines de joc, passant de 26.627 a 26.226, però només de l'1% en les instal·lades en establiments d'hoteleria. Quant a la quantitat jugada, també va caure un 35% durant l'any passat, sent un 39% en les màquines tipus B.

També va patir una reducció la instal·lació de màquines auxiliars d'apostes i terminals. No obstant açò, la caiguda ha sigut variable en funció del tipus d'establiment: en hoteleria es va reduir un 9%, conseqüència de la nova regulació del joc aprovada, mentre que en locals de bingo van augmentar un 5% i en els salons de joc un 4%. No obstant açò, sí és generalitzada la reducció del volum total d'apostes- un 29%, passant de 345,5 milions a 243,4.