La Diputació d'Alacant dona suport a la creació d'una ruta artística nadalenca amb obres d'artesans alacantins

Sobre aquest tema, la vicepresidenta primera i diputada de Cultura, Julia Parra, ha assenyalat que aquesta iniciativa del Gremi d'Artistes de Fogueres "permetrà donar major visibilitat a les poblacions que s'han beneficiat de la nova línia d'ajudes engegada des de la Diputació per a propiciar la creació d'obres originals de gran valor estètic, a gust de cada ajuntament, elaborades amb mestratge pels nostres artesans".

Després d'una trobada mantinguda amb la titular de Cultura, el mestre major del Gremi d'Artistes de Fogueres d'Alacant, Joaquín Rubio, ha manifestat el seu agraïment i ha assegurat que, amb les actuacions desenvolupades en diferents poblacions, es permetrà crear una ruta artística "única en el món".

Sobre aquest tema, ha ressaltat que d'aquesta manera la Diputació contribueix, a més, "a donar-li una nova dimensió a la nostra professió, que no només està enfocada a monuments per a cremar, sinó també a la creació d'un altre tipus d'objectes decoratius permanents per al Nadal i per a qualsevol altra festivitat de l'any".

Des de l'àrea de Cultura s'han repartit enguany subvencions per un import de 370.000 euros entre 40 municipis i ens locals, en la seua majoria de menys de 5.000 habitants, per a l'adquisició i instal·lació d'elements nadalencs. A través d'aquesta convocatòria, els artesans alacantins han estès la seua participació en la campanya de Nadal a totes les comarques de la província.

Parra ha avançat que "aquestes ajudes es mantindran, de fet, ja estem treballant en la convocatòria del pròxim any que es planteja amb la finalitat també de generar treball i il·lusió en un sector molt castigat per la crisi i donar un nou impuls cultural als xicotets municipis".