Asturias analiza la propuesta de financiación de Hacienda pero avisa que la rechazará si no atiende a sus intereses

"Si el documento del Ministerio no recoger los intereses de Asturias, a mí no me vale", ha advertido Barbón a preguntas de los periodistas en Mieres.

Así, ha adelantado que rechazará los planteamientos del Ministerio si no encuentran una sensibilidad especial con los territorios envejecidos, con la dispersión o con los problema del despoblamiento.

Ha indicado en cualquier caso que la documentación que ha remitido Hacienda es "compleja" y que es imposible opinar en un día. "Quien fija opiniones en un día está mintiendo a los ciudadanos", ha indicado.