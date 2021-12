Cruz Roja lanza una campaña para repartir juguetes a más de 400 niños en situación de vulnerabilidad de Navarra

La campaña 'El juguete educativo' de Cruz Roja Juventud pretende distribuir, a través de la iniciativa 'Apadrina una carta', más de 400 juegos y juguetes nuevos en Navarra "no sexistas y no bélicos", y promover "el juego saludable y enriquecedor" entre aquellas familias identificadas por los propios programas de Cruz Roja. Estos juegos se entregarán a las familias de niños y niñas en situación de vulnerabilidad que "no tienen garantizado su derecho al juego".