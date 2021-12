Rajoy erige a Feijóo en referente de la "política de adultos" y arenga contra el "contagioso" populismo

"Podría limitarme a decir que política para adultos es la que hace el presidente de la Xunta. A partir de ahí me levantaba y me iba", ha arrancado su discurso un Rajoy cuyos chascarrillos han sido muy aplaudidos por varias decenas de asistentes reunidos en un evento celebrado en la capital gallega en que el propio Feijóo fue el encargado de presentarle, y al que no faltaron destacados miembros del Ejecutivo autonómico y del PP gallego.

Pero más allá, ha aclarado que el título de su libro no tiene "nada que ver con la edad, ya que se puede ser joven y adulto o adulto e infantil". "O si quieren, medio tonto", ha apostillado, antes de reivindicar el valor del "diálogo y del consenso" en la política en contraposición con la que practica un populismo que, bajo su punto de vista, "infantiliza" y, además, "es muy contagioso".

"El populismo es contagioso si uno no se anda con cuidado", ha sentenciado, y ha recordado que así lo subraya en su libro, en el que habla de sí mismo y "además mal". "Me dejé llevar por la influencia de los populistas y por la opinión pública", ha remarcado y ha mencionado el papel de Ciudadanos, convencido de que no solo los políticos deben actuar "como adultos" si no también "los banqueros, los empresarios, los sindicatos y los periodistas".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)