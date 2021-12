La Generalitat diu que la població ajustada com a base del finançament és "una victòria de la societat valenciana"

Encara que Soler ha advertit que cal analitzar l'"extens" document tècnic que el Ministeri d'Hisenda ha trasllat a les CCAA amb "prudència" per a poder "estudiar-lo amb profunditat i fer les nostres aportacions", sí que ha valorat la decisió del Govern, plasmada en la proposta enviada, que "la població ajustada servirà com a indicador principal de les necessitats totals de despesa i com a factor fonamental de repartiment del finançament".

"És un avanç importantíssim respecte al model actual i, sobretot, respecte al model d'Aznar de 2002. Des de la Generalitat hem treballat des del primer dia perquè les persones, -amb els ajustos que siguen necessaris i que estem disposats a debatre i consensuar amb la resta d'autonomies- siguen la base del nou model, perquè considerem que els servicis fonamentals es presten a les persones", ha apuntat el conseller d'Hisenda.

Així, ha recordat que "fins al dia de hui, el criteri de repartiment actual de la població ajustada està totalment desvirtuat per la resta de fons, la qual cosa provoca que existisquen diferències difícilment justificables entre autonomies i que es consolide el statu quo". "El criteri de repartiment plantejat fa una aproximació més real, evita que es desvirtuen les necessitats de despesa que tenim totes les CCAA i incrementa el pes de variables com la sanitària, les educatives o les de servicis socials", ha afegit en un comunicat.

Açò sí, el responsable d'Hisenda ha insistit que "encara que el criteri de repartiment és una de les claus del sistema, no és la totalitat del model" i ha assenyalat que "malgrat que és un avanç molt significatiu, podrem valorar de forma conjunta l'impacte real per a la Comunitat quan coneguem el disseny final del sistema".

En qualsevol cas, Soler ha reiterat que el document traslladat per Hisenda "requereix d'una profunda anàlisi i estudi tècnic per a poder fer les aportacions necessàries al ministeri abans de finals del mes de gener" donada la seua "complexitat així com les diferents metodologies i aproximacions tècniques que incorpora".

EXPERTS "D'ELEVAT PERFIL TÈCNIC"

Per a açò, Soler ha avançat que comptarà amb els experts "d'elevat perfil tècnic i de reconegut el prestigi" amb els quals compta la Comunitat Valenciana en matèria de finançament autonòmic i ha anunciat que en els pròxims dies convocarà oficialment a la comissió Mixta Consell-Corts "per a traslladar-los la proposta, analitzar-la conjuntament i plantejar propostes i alternatives des de la unitat política i comptant amb la Comissió d'Experts".

"El finançament no pot ser un debat partidista, sinó que hem d'estar units en una reivindicació que és de justícia per als cinc milions de valencians i valencianes, per açò volem treballar el document tècnicament coneixent l'opinió de totes les forces polítiques", ha apuntat Soler.

El conseller d'Hisenda ha valorat igualment com "molt positiu" que el document aportat pel Ministeri "no siga un document tancat, sinó viu i obert al diàleg, al debat i a les aportacions de les diferents autonomies" i ha assegurat que aquest fet reflecteix "la voluntat del ministeri d'arribar a un acord i que, per fi, quasi huit anys després, la reforma del model de finançament siga per fi una realitat".

"Ara és el moment d'analitzar la proposta des de la serietat i rigurosidad de les anàlisis tècniques, però no podem deixar de reconéixer la voluntat política de la ministra María Jesús Montero d'aconseguir una reforma que acabe amb la discriminació dels valencians i valencianes", ha asseverat Soler.

"Amb aquesta proposta el ministeri ens ha donat l'oportunitat de tindre un document tècnic de treball sobre el qual seguir parlant amb totes les autonomies, debatre de forma conjunta la millor de les propostes i arribar a un acord que permeta que tots els ciutadans i ciutadanes, amb independència d'on visquen, es vegen beneficiats", ha conclòs Soler.