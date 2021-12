Teresa Perales: "Tots tenim les capacitats per a desenvolupar una vida plena i per a superar l'adversitat"

Així ho ha recalcat Perales, que aquest divendres ha impartit una conferència en la Universitat Politècnica de València (UPV), en el marc de l'entrega del premi Cavida i del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.

La intervenció de Teresa Perales, amb 27 medalles paralímpiques i guardonada amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2021, ha sigut el colofó de la cerimònia d'entrega del premi Cavida de la Fundació CV Juan Arizo Serrulla, celebrada en el Paranimf de la UPV, informa la institució acadèmica.

La nadadora ha assistit a més a les activitats organitzades per la UPV per a celebrar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, consistent en exhibicions de bàsquet i futbol en cadira de rodes, futbol sonor, lectura en braille, realització d'audiometrías i utilització de mascaretes accessibles entre unes altres.

Als seus 45 anys, Teresa Perales no pensa a retirar-se de la competició. "Com més m'ho pregunten, més ganes tinc de continuar", afirma.

Els fets l'avalen, ja que en els últims jocs paralímpics va tornar a ser medallista, sobreposant-se a una recent lesió de muscle. La seua meta actual és competir en els jocs de París: "Em falten 998 dies per a aconseguir el meu objectiu", ha afirmat en la seua conferència 'La fuerza de la actitud', en la UPV.

El que més valora Teresa Perales no són els premis ni les medalles, sinó sentir-se orgullosa del seu esforç: "Com qualsevol persona, jo també tinc dies baixos o en els quals no em ve de gust ficar-me en la piscina, però em motiva recordar el bé que em sent per haver-ho fet; açò ho extrapole a totes les àrees de la meua vida".

La nadadora afirma que amb cada intent d'aconseguir un objectiu venen nous aprenentatges, "et construeixes una caixa de ferramentes amb la qual ets més capaç d'enfrontar-te a situacions", explica. Per açò, insta a somiar en gran i a treballar per a aconseguir el que es desitja. "Cadascun sap què li mou i ha de fer-ho per un mateix, no pel que opinen o vullguen els altres", assevera.

En la seua ponència, Perales ha explicat que quan va començar a practicar natació, amb 4 o 5 anys, els monitors van dir als seus pares que la seua filla no servia i per açò es va dedicar a un altre esport, el karate. No va ser fins que va perdre la mobilitat de les cames, amb 19 anys, quan va aprendre a nadar.

Per a ella, l'actitud també s'entrena: "Tots tenim les capacitats per a desenvolupar una vida plena i per a superar l'adversitat". La nadadora afig que la societat ha avançat: "Quan jo vaig estar a la universitat, ningú em va preguntar si necessitava alguna adaptació; ara açò ha canviat".

"No obstant açò, -prossegueix- seguim enfrontant-nos a barreres, com les arquitectòniques o les mentals i en molts països les persones amb discapacitat segueixen morint per falta de tractaments o viuen tancades en les seues habitacions".

GUARDÓ

La Fundació CV Juan Arizo Serrulla és la impulsora del premi Cavida, juntament amb la càtedra d'empresa amb el nom de qui anara enginyer de Camins, Canals i Ports per la UPV i professor d'aquesta universitat. El premi pretén millorar la qualitat de vida de les persones, gràcies la creativitat de l'alumnat de la UPV.

Dotat amb 2.000 euros, en aquesta primera edició ha sigut atorgat a Inés Mira Penalva, enginyera de Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes del campus d'Alcoi de la UPV, pel seu treball 'Diseño de soluciones en prendas textiles para conseguir autonomía en el vestir a personas con movilidad reducida', una proposta desenvolupada a partir de les necessitats del seu germà, amb una discapacitat.

Inés Mira volia que el seu Treball Final de Grau servira per a facilitar la vida del seu germà i, atés que la seua especialització és la branca tèxtil, va decidir realitzar un projecte que facilitara activitats bàsiques com canviar-se de roba, fer el llit o utilitzar tovalloles de bany.

De forma senzilla i econòmica, modificant o substituint tancaments tradicionals per tancaments magnètics, Inés proposa una línia de deu productes de vestir i roba de casa adaptada.

L'enginyera està "molt orgullosa pel premi", que considera un reconeixement a la qualitat del treball i una contribució cap a la millora de la vida de les persones amb discapacitat.

Rosario Arizo, presidenta de la Fundació CV Juan Arizo Serrulla, assegura que hi haurà noves edicions del premi Cavida. "Volem sensibilitzar a l'alumnat de la UPV perquè, quan facen el seu Treball Final de Grau o de Màster, es plantegen realitzar una proposta viable per a millorar la vida de les persones amb discapacitat. El llistó ha començat alt", ha ressaltat.