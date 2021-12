Cvirus.- La Comunitat tanca la setmana amb un pic de 1.662 casos, un 100% més que fa una setmana, i sis morts

D'aquesta manera, la xifra total de positius se situa en 537.008 persones. Els nous casos per províncies són 256 a Castelló (58.391 en total); 537 a Alacant (195.806) i 869 a València (282.810) i la xifra de casos no assignats es manté en una. Per la seua banda, el total de decessos des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 7.939: 876 a la província de Castelló, 3.053 a la d'Alacant i 4.010 a la de València.

D'altra banda, s'han registrat 746 altes a pacients amb coronavirus. Així, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana ascendeix a 527.148 persones. Per províncies, 56.957 altes a Castelló, 192.354 a Alacant i 277.781 a València i el total d'altes no assignades es manté en 56.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 441 persones ingressades, 72 d'elles en UCI: 82 a la província de Castelló, 11 en UCI; 146 a la província d'Alacant, 23 d'elles en UCI; i 213 a la província de València, 38 en UCI.

D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 13.362 casos actius, la qual cosa suposa un 2,44% del total de positius i des de l'última actualització, s'han notificat dos brots de 10 o més casos: un a Sagunt amb 10 casos i d'origen laboral i un altre a Petrer amb 11 casos en l'àmbit educatiu.