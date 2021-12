Sanitat trau 2.076 places en l'Oferta Pública d'Ocupació de 2021

El total d'aquesta nova oferta aprovada per decret aquest divendres pel ple del consell es divideix per categories professionals, amb indicació del nombre total de places per especialitat i sistema de provisió.

D'aquesta manera, per categories, entre les 1.130 places estatutàries de torn lliure, són 20 places d'administratiu o administrativa; 120 d'auxiliar administratiu o administrativa, 165 de zelador, 20 d'infermer o infermera especialista obstètric ginecològic, 300 d'infermer o infermera IISS; 131 de facultatiu o facultativa especialista; 10 de fisioterapeuta, 107 metges de família EAP, 91 pediatra EAP, 130 de tècnic o tècnica auxiliar infermeria; 26 de tècnic o tècnica especialista laboratori i 10 de tècnic o tècnica especialista en radiodiagnòstic.

Quant a les 946 places de promoció interna de personal estatutari, corresponen a 20 d'administratiu o administrativa; 120 d'auxiliar administratiu o administrativa, 165 de zelador, 20 d'infermer o infermera especialista obstètrico ginecològico, 300 d'infermer o infermera IISS; 60 de facultatiu o facultativa especialista; 10 de fisioterapeuta, 46 metges o metgesses de família EAP, 39 pediatra EAP, 130 de tècnic o tècnica cuidat auxiliar infermeria; 26 de tècnic o tècnica especialista laboratori i 10 de tècnic o tècnica especialista en radiodiagnòstic.

Oltra ha aclarit que el cost de les places ja està contemplat en el capítol I del Pressupost de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual cosa no comporta noves obligacions econòmiques.