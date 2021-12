El PP critica que el metro de València "suprimeix el castellà" per a copiar a Catalunya

Així ha rebutjat la decisió de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) de modificar el nom de parades de Metrovalencia i retolar-les únicament en valencià.

La 'popular', en un comunicat, ha acusat el govern del Botànic (PSPV-Compromís-Unides Podem) de no fer res per millorar les freqüències dels metros ni per a evitar les aglomeracions de passatgers, mentre "dedica temps i recursos a seguir amb les seues obsessions, com apartar el castellà, que és idioma oficial a Espanya i cooficial a la Comunitat Valenciana".

Al seu juí, aquesta mesura no és prioritària en un moment de crisi com l'actual i FGV hauria de referir-se a "una altra normalització, la de millorar el benestar dels ciutadans i un bon servici".

"Ximo Puig -president de la Generalitat i líder del PSPV- s'hauria de veure menys amb líders independentistes que estan portant a la fallida a Catalunya i més amb bons gestors -ha abundat-. Aquestes mesures ni simplifiquen ni milloren la identificació dels carrers ni les fan més amables ni més atractives per a impulsar el comerç".

Per a la també regidora, açò demostra que el Botànic confon el foment del valencià amb l'exclusió del castellà, "copiant una vegada més les polítiques desenvolupades a Catalunya" i revela "de nou les seues fòbies al castellà, a la monarquia o qualsevol referència religiosa".

I ha assegurat que és sorprenent que no s'haja concretat el cost dels estudis previs ni dels canvis de retolació i cartelleria, a més d'"irresponsable, sobretot quan els recursos han de destinar-se a ajudes als ciutadans, als comerços i als autònoms abaixant els impostos i amb ajudes directes per a pal·liar la seua situació".