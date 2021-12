El botelló baixa un 70% en la zona d'Hondures i Blasco Ibáñez de València en l'últim mes

Aquesta entitat valenciana ha eixit al carrer per a avaluar l'impacte del botelló i la conducta de les persones que ixen de festa en la zona d'Hondures. Les accions de conscienciació i mediació es van dur a terme el cap de setmana passat i continuaran aquest pròxim, dins de la campanya 'Respect. Disfruta de tu ocio respetando la ciudad'.

Es tracta d'una iniciativa impulsada per l'Associació d'Hoteleria i Oci Responsable a Hondures i en Blasco Ibáñez juntament amb la Coordinadora d'Hoteleria dels Barris de València per a promoure el civisme i les conductes responsables en l'oci nocturn.

Precisament, les primeres intervencions de Controla Club s'han basat a estudiar el perfil del públic que acudeix a la zona i el seu comportament. De l'estudi es desprèn, a part del desplome dels macrobotellons, que la població que acudeix és d'edats compreses entre els 16 i els 30, la majoria estudiants de València i/o residents en la zona.

Sobre l'horari de més afluència, els mediadors han detectat que se situa entre les 00.30 i 1.00 hores, coincidint amb el de tancament dels establiments d'hoteleria. Durant eixa franja han apreciat grups reduïts de persones fent botelló, sense concentracions massives ni grans altercats perquè la majoria opten per continuar la festa en els locals d'oci.

Una altra de les principals observacions és el descens de venda clandestina d'alcohol en el carrer de mà dels 'lateros', així com una disminució de brutícia i de baralles, tot açò unit a la menor incidència de la pràctica del botelló.

"EUFÒRIA DE SOCIALITZACIÓ"

Des de l'ONG recorden que els problemes de seguretat, furts, altercats, atracaments i violència van arribar a incrementar-se un 51,8% amb l'explosió del botelló després de l'alçament del toc de queda i la continuïtat de les restriccions en els horaris de tancament dels locals, que va desplaçar l'oci, no reglat i no controlat, al carrer.

Per a l'Associació d'Hoteleria i Oci Responsable d'Hondures-Blasco Ibáñez, el desplome dels macrobotellons en la zona posa de manifest que la seua explosió es va produir com a conseqüència de l'"eufòria de socialització" després de la finalització del toc de queda.

Ara, una vegada els locals d'oci han reobert les seues portes i els alumnes han afrontat els seus primers exàmens, la presència del botelló en la zona ha quedat reduïda "dràsticament", per la qual cosa al seu juí era un conflicte conjuntural vinculat a la crisi de la COVID: "Gràcies a l'esforç de les forces i cossos de seguretat, el compromís dels hostelers per les bones pràctiques i per la participació i engegada de campanyes de conscienciació s'ha anat reconduint progressivament".

NO BAIXAR LA GUÀRDIA EN NADAL

No obstant açò, davant l'inici del Pont de la Constitució com a punt d'arrancada de les festes nadalenques, des de l'associació d'hostelers recorden que no cal baixar la guàrdia, ni per part de les pimes ni del públic.

Per a açò, la campanya 'Respect' seguirà activa a través de les xarxes socials i dels propis locals amb el llançament i projecció de missatges de conscienciació que generen impacte entre els usuaris.

Els hostelers insisteixen que "continua sent necessari activar un debat entre el col·lectiu juvenil sobre els botellones, donat el risc que la seua pràctica suposa per a la salut, la integritat física de les persones, el veïnat i el mobiliari urbà de la ciutat, entre uns altres".

També veuen necessari que aquests missatges es reforcen amb la presència aquest cap de setmana dels mediadors, que interactuaran amb la gent per a obtindre un diagnòstic sobre les prioritats i necessitats dels més joves en el consum d'oci i un estudi rigorós sobre la percepció que tenen del botelló.

Una informació que facilitaran a les regidories competents en matèria de seguretat, mobilitat i espai públic amb la voluntat de crear grups de treball i buscar solucions per a reduir l'impacte de les activitats recreatives i les conductes incívicas en els espais d'oci.