Els Premis Goya 2022 comptaran amb l'ajuda d'usuaris de Fundación Asindown en la gala i esdeveniments previs

Gràcies a la col·laboració de la Fundació la Caixa, els usuaris de la fundació acompanyaran als convidats en el photocall i, durant les setmanes prèvies a la cerimònia, participaran en diferents esdeveniments relacionats amb els guardons.

També participaran en tota la campanya de comunicació creant contingut per a xarxes socials, interactuant amb els nominats, i realitzant un tour virtual pels llocs més emblemàtics de València als convidats, segons ha explicat la fundació en un comunicat.

Des de fa anys Asindown va apostar per la cultura com a ferramenta per a arribar a la societat i explicar la realitat de la discapacitat intel·lectual. Estar com a part activa en els Premis Goya és "un pas més en la seua tasca de reivindicació i inclusió de les persones amb síndrome de Down dins de la societat", ha assenyalat.

En paraules del gerent de la fundació, Manuel Campos, "la inclusió no és només un debat, ha de ser una realitat". "Per açò estem en els Goya 2022, perquè entitats com a Fundació la Caixa i l'Acadèmia del Cinema han fet una gran aposta per portar a aquesta gala els valors de les persones amb discapacitat intel·lectual. Com bé diu Salva, usuari de la Fundació Asindown a Xicu Costa, director territorial de CaixaBank a la Comunitat Valenciana, enguany els Goya estan en bones mans",ha assegurat.