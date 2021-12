Margarita Del Val admite "preocupación" con 'ómicron' pero cree que debe quedarse en alerta científica

En declaraciones a los periodistas antes de participar en la clausura de 'CampusÁfrica' ha advertido de que lo preocupante de esta variante es el alto número de mutaciones "que tolera" pero por ahora, desde el punto de vista biológico, se desconoce si es resistente a las vacunas o a la infección natural o si es más o menos transmisible o virulento. "No sabemos todavía nada", ha agregado.

Ha dicho que ni siquiera se sabe "de donde venía" pues Sudáfrica lo que ha hecho es detectarla y comunicarlo y ahora se les "premia" bloqueando los vuelos internacionales. "Estoy en contra de bloquear Sudáfrica", ha señalado.

Del Val ha comentado también que las variantes del virus "compiten entre ellas" y la 'delta' ha desplazado a todas las variantes, incluida la 'beta' en Sudáfrica "y a lo mejor la 'delta' sigue siendo más contagiosa y desplaza a la 'ómicron' que no ha llegado a despegar".

Con todo, ha defendido que esta nueva variante se defiende igual que con las otras, con vacunación, distancia personal, mascarilla, ventilación y lavado de manos, quizás de forma "más intensa" por la llegada del invierno.

No obstante, ha apuntado que la situación en España es "más segura" que el año pasado porque la tasa de vacunación es muy alta, especialmente en los mayores de 60 años y más que en el resto de Europa, pero recomienda "actuar con precaución y mantener las restricciones" dado que aún queda un grupo de personas no vulnerables como los no vacunados o las personas en las que la vacuna no ha prendido por tener un sistema inmunitario más débil

En esa línea, ha dicho que hay que evitar que suban los contagios porque aumenta la probabilidad de casos más graves y por ello recomienda para las próximas fechas más teletrabajo, mascarillas en el exterior durante las compras, uso de FPP2 cuando no se pueda ventilar y test de antígenos antes de las celebraciones.

"Esto tiene la ventaja de que si hay un positivo, se aísla y no va a la comida y salva a los demás", ha comentado, subrayando también que desde que alguien tenga algún síntoma compatible con la enfermedad debe abstenerse de acudir a estos encuentros.

PAGAR TEST DE ANTÍGENOS A LOS NIETOS

"Cada uno tiene que evaluar su riesgo y por qué no que los abuelos paguemos el test de antígeno a los nietos si son fiesteros, en cada familia y grupos de amigos se saben las circunstancias y hay que aplicarlas con sensatez", ha comentado.

Ha apuntado que los test de antígenos no son tan sensibles como la PCR pero "es instantáneo y te lo da en el momento" por lo que es "una capa más para bajar el riesgo".

Del Val ha sostenido que la lucha contra la pandemia "se está encauzando" y esta será el último invierno para "calibrar el poder" del virus en una población tan vacunada como la española.

No ha ocultado que el virus "se va a quedar" entre la población mundial "claramente" y habrá infección "antes o después" y aunque entre los jóvenes el riesgo de mortalidad es bajo les pide que se vacunen porque la Covid-19 deja "secuelas".

"El virus se quedará con nosotros, no es posible erradicarlo", ha agregado, si bien reconoce que será "más benigno", próximo a una gripe, gracias a la mayor defensa inmunitaria y la aparición de los primeros antivirales para los casos de más riesgo.

"Es algo desconocido, problemas de concentración, memoria, no se sabe cuanto va a durar, fatiga, problemas para respirar, olfato y gusto, te afecta a tu vida. Piensen si quieren tener achaques desde jóvenes, que se lo piensen mucho", ha comentado, al tiempo que ha valorado la alta proporción de jóvenes que sí se ha vacunado porque es un gesto de "pensar en los demás".

Comparada con otras pandemias, ha subrayado que la de la gripe A se combatió porque había "mucha inmunidad" pero el SARS-CoV2 es nuevo es su parte interna y externa "y no había nada de inmunidad, por eso ha arrasado a tantísima gente".

EL 'CERTIFICADO COVID', UNA VENTAJA EN CANARIAS

Ha dicho también que la virulencia es superior a la de la gripe y con una mortalidad de un 1%, que "es tremendo", y además se transmite "de forma eficaz y rápida y muy difícil de controlar, es muy silencioso".

Sobre la otra gran pandemia de los últimos años, el SIDA, ha comentado que se pueden evitar los contactos de riesgo pero cuando no había antirretrovirales "era una sentencia de muerte, con una mortalidad brutal".

Asimismo, ha comentado que el SARS original se erradicó gracias a que cursaba de manera sintomática.

Cuestionada por la vacuna en los niños, ha comentado que la autorización para los que cuentan entre 5 y 11 años "son buenas noticias" para los niños con inmunodeficiencias porque "son muy vulnerables".

No obstante, ha señalado que el riesgo de coronavirus para niños "es muy bajo" y la campaña de vacunación impulsada en Estados Unidos dará mucha información sobre la seguridad.

Sobre el uso del 'certificado Covid', ha apuntado que "es una ventaja" para un lugar como Canarias "y se puede emplear" aunque tampoco da la "seguridad absoluta" porque los vacunados contagian pero con menor fuerza.

"Ninguna medida única es eficaz, la vacuna es la mejor pero no es infalible, y están la mascarilla, la distancia y la ventilación, la mascarilla es nuestro as en la manga con respecto a los europeos y el pasaporte vacunal, uno más", ha indicado.