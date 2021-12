Estrella Morente habla abiertamente de la relación de Kiki y Sara Carbonero

Aunque llevan viéndose asiduamente desde el pasado verano, y su relación es algo así como un secreto a voces, es cierto que Kiki Morente y Sara Carbonero no han confirmado el romance en todo este tiempo.

Tampoco ningún familiar, aunque sí que han hablado abiertamente sobre ella. Es el caso de Estrella Morente, hermana del artista andaluz, que les ha dedicado unas palabras en la presentación de su nuevo disco, León.

"Son muy jóvenes y libres, son gente que tiene el derecho a vivir su propia historia", ha dicho sobre la relación entre Sara y Kiki.

"No seré yo quien desmienta o confirme", ha advertido a la prensa. "Pero no por nada, cada uno tiene su vida y son dos personas que tienen unas carreras maravillosas, dos trayectorias que les avalan una seriedad y ellos tienen voz propia para cuando ellos lo consideran y cuando no lo consideran", ha explicado.

"Como no me gusta que opinen de mi vida no opino de la de los demás", ha rematado la artista.

"No seré yo quien desmienta o confirme"

Confirmaciones o no aparte, lo cierto es que los rumores sobre una posible relación entre Carbonero y Kiki cada vez suenan más alto y se llevan alimentando desde que la periodista decidiese pasar sus vacaciones de verano en Cádiz, destino que también eligió el cantaor.

En agosto, el artista dio un concierto en Chipiona, un evento al que acudieron diversos rostros conocidos, como su hermana Estrella Morente y otros artistas del mundo musical.

Pero entre el público, como una seguidora más del intérprete, se encontraba Sara Carbonero acompañada de una de sus grandes amigas, la cantante Jessica Cánovas, más conocida como La Flaka.