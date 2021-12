Barbón parafrasea a Fraga para reivindicar la cultura y la lengua asturiana como "mi forma de ser español"

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios en Nava, donde se ha celebrado el Consejo de Gobierno para conmemorar los 25 años del Museo de la Sidra y el previsible reconocimiento de la cultura sidrera asturiana como patrimonio inmaterial de la Unesco.

Un reconocimiento que según Barbón va a permitir "reivindicar con orgullo nuestra tradición, nuestro patrimonio, nuestra cultura, lo que nos identifica, nuestra identidad". En ese sentido, ha criticado que haya políticos que "sienten cierta vergüenza" de la identidad asturiana.

"Yo estoy orgulloso de mi tierra y la reivindico con pasión, a los que dudan y nos critican por ello, siempre les recuerdo las palabras de Manuel Fraga Iribarne de que ser gallego era su forma de ser español y ciudadano del mundo. Las hago mías, ser asturiano, reivindicar la cultura y su lengua, sentir sus tradiciones, es mi forma de ser español y ser ciudadano europeo en el mundo", ha indicado el presidente.

Barbón lo ha indicado así durante su visita al Museo de la Sidra, centro que ha animado a visitar para conocer "una parte de nuestras tradiciones e idiosincrasia". En ese sentido, ha animado a reivindicar esta parte "importante" de la cultura asturiana, que el Museo ha ayudado a poner en valor.

Las palabras de Barbón en Nava se producen en pleno debate sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias, donde el punto clave es reconocer la oficialidad del asturiano y del gallego-asturiano, algo a lo que se oponen PP, Ciudadanos y Vox.

En ese sentido, el PP se ha negado a sentarse a negociar ningún punto del Estatuto si el PSOE no renunciaba a la oficialidad. Además, han indicado que votarían 'no' a los presupuestos regionales si los socialistas no renuncian a su compromiso electoral de mejorar el rango legal de protección de las lenguas propias.

La líder de los 'populares' asturianos, Teresa Mallada, ha llegada a calificar de "inmoral" el apoyo a la oficialidad, un marco legal que, a su juicio, supone "decir a los ciudadanos cómo tienen que hablar" y que va a "hipotecar el futuro de generaciones".