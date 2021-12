AxSí critica diferencias entre los niños de Torre del Mar y Vélez-Málaga

De este modo, ha declarado que "no es justo que los niños de un lugar puedan ir gratis a las atracciones de la navidad y que en otros lugares haya que pagar y en los pueblos más pequeños ni siquiera exista", y ha solicitado que sean gratuitas.

"Las ayudas a los empresarios locales les hacen falta después de las navidades que es cuando no habrá gente, ahora todos saldrán a comprar regalos, así que no utilicen a los niños como moneda de cambio, ellos no se merecen esto", ha sentenciado en un comunicado.

En cuanto a esa diferenciación entre ambas poblaciones, el concejal ha sumado "la feria, donde aquí no se podía poner una barra, y unos días después en la fiesta de la cerveza en Torre del Mar si había barras".

A ello, ha unido el caso de la sombra en los colegios, apuntando que "en Torre del Mar hacía falta en el Blas Infante y se hizo, y aquí en Vélez no hay forma humana de poner uno en el colegio Reñidero, donde lleva comprada por los padres seis años y aún esperan a que la coloque el ayuntamiento, o el colegio Andalucía, entre otros".