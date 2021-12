Cvirus.- Educació i Sanitat demanen ajuda als centres per a promoure la prevenció antiCovid davant la pujada de contagis

Des de l'administració s'ha remès una carta als col·legis i instituts, firmada pels secretaris autonòmics d'Educació i Salut Pública, Miguel Soler i Isaura Navarro, respectivament, en la qual s'emfatitza que "la situació actual de la pandèmia en el nostre entorn, en una situació de creixement dels contagis i, per tant, del risc, fa necessària la presa de consciència de les mesures de protecció i prevenció enfront del virus SARS-CoV-2".

Davant les pròximes festes de Nadal, la Generalitat expressa en la missiva -datada el 30 de novembre i consultada per Europa Press- el seu desig que "tot el personal del centre educatiu, amb la resta de persones que formen la comunitat educativa, puga gaudir del més que merescut descans pel treball exercit dia a dia, especialment en aquest context tan complex en el qual vivim actualment". "El nostre principal desig és que cada persona puga gaudir d'aquestes festes de la millor forma possible", subratllen.

Aquestes vacances s'encaren, "afortunadament, amb elevades taxes de vacunació en persones a partir de 12 anys". No obstant açò, Soler i Navarro adverteixen que no cal perdre de vista que la vacuna, "si bé és cert que redueix el risc d'infectar-se per SARS-CoV-2, i en cas d'emmalaltir, redueix la probabilitat de desenvolupar malaltia greu i de morir, no suposa risc 0". "I, per tant, hem d'insistir a seguir adoptant les mesures preventives que s'han demostrat eficients en la disminució de la transmissió del virus i ens han permès garantir el dret a l'educació", afigen.

En aquesta línia, com a conseqüència de la proximitat de períodes de descans, amb increment de reunions familiars i socials, "és important recordar que, en qualsevol circumstància, hem de seguir complint amb les mesures de protecció pertinents per a evitar el contagi".

Per tot açò, demanen als centres educatius la seua col·laboració i que promoguen les actuacions de protecció i prevenció enfront del covid-19 entre la comunitat educativa, "com a part fonamental de la societat, donada la tasca tan important que desenvolupen".

Recorden que és necessari un ús adequat de la mascareta en interiors i en exteriors un llavat correcte i habitual de les mans, un manteniment de la distància interpersonal i una ventilació de les estades de reunió.

MAJOR DIFUSIÓ POSSIBLE

En aquest sentit, demanen als equips directius que donen la major difusió possible del contingut de l'escrit entre el personal docent i no docent del centre, l'alumnat i les seues famílies.

Finalment, aprofiten per a fer "un sincer reconeixement pel treball" que els docents realitzen "dia a dia per a oferir al nostre alumnat la millor atenció educativa possible".