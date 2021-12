Puig diu que la Comunitat Valenciana ja compta amb 400 milions de fons europeus per a projectes d'economia circular

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha avançat que la Comunitat Valenciana ja compta amb 400 milions d'euros de fons europeus per a projectes d'economia circular. Així ho ha manifestat durant la seua intervenció en el fòrum sobre economia circular i lluita contra el canvi climàtic Ecoforum 2021, organitzat pel periòdic Mediterrani.

En el transcurs de l'acte, Puig ha destacat que els projectes d'economia circular, que s'engegaran el pròxim any, se centraran en aspectes com el reciclat de residus, l'agricultura circular, el sanejament i depuració, autoconsum en sectors industrials i biogàs, i seran una realitat gràcies als fons europeus que rebran a través de transferències directes tant municipis con empreses.

Sobre l'aposta per l'economia circular, Ximo Puig s'ha referit a l'últim Informe per a una Europa Competitiva del que es desprèn que l'aplicació d'aquest model permetria reduir el 70 per cent de les emissions, així com crear mig milió d'ocupacions i millorar la balança comercial en un 2% del PIB, només en un any.

Així mateix, el cap del Consell s'ha referit al concepte de 'política circular' com la seua aposta per integrar a tots els sectors econòmics en la transformació del model. En aquest sentit ha assegurat que és necessari assumir el repte de "salvar el planeta, ajudar cada sector en eixa transició, generar estabilitat i rescatar a qui ho necessite", així com incorporar la innovació "per a fer una realitat els objectius de desenvolupament sostenible".

En el seu discurs, Ximo Puig ha recordat que es viu en un context de "extremada complexitat" pels efectes de la pandèmia, l'encariment de l'energia, els problemes de subministraments que fa que calga "accelerar aquestes transicions i donar-li cobertura a una reconstrucció econòmic i social de la Comunitat".

AJUDES PER A EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Durant la seua intervenció, el Puig ha anunciat que el sector ceràmic i la resta de sectors de gran implementació en la província de Castelló podran acollir-se a les ajudes de la 5ª fase del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana. En aquesta fase, la Generalitat destinarà 44 milions d'euros amb els quals es prioritzarà la millora energètica.

En aquest sentit, ha recordat que la Comunitat Valenciana té sectors qualificats com "molt sensibles al consum energètic" com la ceràmica, el tèxtil, el calçat o l'automòbil, als quals la Generalitat donarà suport per a minimitzar l'impacte provocat per l'actual situació energètica.

Finalment, el responsable del Govern valencià ha destacat l'evolució econòmica de la província de Castelló en l'últim any, que l'ha situat com la província amb millor balanç econòmic, atés que ha experimentat una reducció de la desocupació del 4,7%, així com un augment del 21% de les exportacions.