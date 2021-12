Soria sienta las bases de la apuesta por la proximidad en el sistema de cuidados de larga duración en España

El Taller cuenta con la asistencia del director general del Imserso, Luis Alberto Barriga; el director general de la Fundación Matia, Gerardo Amunáriz, de forma online; el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, así como de veinte profesionales nacionales e internacionales.

El director general del Imserso, Luis Alberto Barriga, ha apuntado que el reto es trabajar sobre las líneas estratégicas y desafíos del sistema de cuidados de larga duración en España y a nivel europeo.

CUIDADOS DE PROXIMIDAD

Barriga ha explicado que la principal línea estratégica va dirigida en el valor de los cuidados de proximidad ya que "las personas quieren permanecer en sus contextos, en sus pueblos y ciudades, rodeados de sus seres queridos", para lo que hay que "rediseñar todo el sistema de cuidados y del sistema sanitario".

En este sentido, ha agregado que "todo Europa está revisando como lo más oportuno, que las personas estén en su entorno hasta el final de los días", una remodelación con la vista puesta y con revisiones en "2030, 2040 y 2050".

El director general del Imserso ha subrayado que hace unas semanas "se trasladaba por parte de la administración europea la necesidad de revisar el sistema de cuidados", algo que se trabaja con más ahínco desde la aparición de la pandemia, "que ha acelerado la necesidad de revisar el sistema de cuidados de larga duración".

"No significa que se cerrarán residencias, pero el ámbito residencial tiene que reformular su funcionamiento porque tienen personas que por estar en un centro no pueden perder derechos como la atención, interacción con los demás o una atención sanitaria", ha manifestado Barriga.

Asimismo, ha señalado que se ha abierto una mesa de diálogo social con patronal y sindicatos, una mesa de diálogo civil con entidades del sector y la mesa de diálogo territorial permanente.

FIJAR POBLACIÓN

Además, ha apuntado que los servicios de proximidad "son una gran herramienta para asentar población al territorio ya que el empleo que se genera es localizado" y ha pedido "que los cuidados lleguen a las personas independientemente del contexto en el que se encuentren". Asimismo, ha señalado que para 2050 habrá una 290.000 personas más trabajando en los cuidados.

"En los entornos con más dispersión puede parecer que genere más coste pero hay que analizarlo ya que también apoya una economía local, por lo que no está tan claro que la acumulación de servicios en determinados territorios resulte financieramente más sostenible", ha señalado Barriga.

El director general del Imserso ha incidido en que es "más oportuno organizar los servicios en cada territorio cueste lo que cueste" ya que atrae "población que consume y genera riqueza en el territorio".

"Las políticas sociales no son gastos, son inversión territorial, no podemos permitirnos el lujo de tener una España desatendida y hay que llevar los servicios allá donde se encuentre la población y no al revés", ha manifestado.

MAYOR INVERSIÓN

Luis Alberto Barriga ha lamentado la poca inversión en años precedentes en cuidados ya que España destinaba a cuidados de larga duración un 0,7 por ciento del PIB en 2018 y ahora, "después de las inyecciones en atención a la dependencia y si se aprueban los Presupuestos se acercará al uno por ciento del PIB mientras que en los países de la Unión Europea rondan el 1,5 por ciento.

Barriga ha advertido que en los próximos años "gobierne quien gobierne" va a tener que hacer una gran inversión y que se encuentre bien canalizada.