Cvirus- CCOO exigeix la renovació de tots els contractes covid, inclòs el personal de rastreig

A més, davant l'augment de casos veu "imprescindible" protegir a les persones treballadores d'aquests sectors i també a la població, mitjançant un seguiment de casos adequat.

Sobre aquest tema, recorda que fa uns mesos la Conselleria de Sanitat va decidir descapitalitzar-se de 3.500 professionals que "ara són necessaris per a reforçar el sistema sanitari i sobretot l'Atenció Primària i la Salut Pública". Per açò, reclama la creació "urgent" de les places estructurals que definitivament solucionen el problema del dèficit de personal.

En eixe sentit, assenyala que la renovació anunciada de 5.950 contractes Covid fins a la creació de 6.000 places estructurals ja no és suficient perquè en els últims dies l'augment de casos per coronavirus ha sigut "exponencial i les noves variants revelen que les mesures no es poden relaxar en cap moment".

TERCERA DOSI PER Al PERSONAL

Davant aquesta situació, insta Sanitat a administrar la tercera dosi de la vacuna contra la Covid-19 a tot el personal sociosanitari i sanitari. L'increment de casos entre el personal evidencia que l'eficàcia de les vacunes va perdent capacitat immunològica. Pel que, és inconcebible que a quasi un any de l'inici de la vacunació no es pose el remei preventiu que ha demostrat major eficàcia.

Aquest sindicat exigeix a la Conselleria de Sanitat que planifique i comence amb la vacunació el més prompte possible. A més, l'adequació de plantilla estructural ha d'iniciar-se sense que afecte a la continuïtat de la contractació covid perquè mentre dura la crisi sanitària "no pot prescindir de part del personal ni deixar de dimensionar-lo adequadament per a mantindre el nivell assistencial que evite el col·lapse sanitari".

"És el nostre deure aprendre dels ensenyaments a les quals ens va confrontant la Covid-19 , que no és una altra que la de 'Cuidar a les persones que ens cuiden', postil·len.