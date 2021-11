Guerra justifica afiliaciones al PP de Vigo con su cuenta porque son "familiares" y denuncia intento de "desprestigiar"

A través de un comunicado, ha precisado que cumplió con el reglamento en esas solicitudes de afiliación, porque las normas del partido permiten el pago desde una misma cuenta bancaria de personas afiliadas de una misma familia. Según Guerra, las 19 solicitudes presentadas en los últimos días se corresponden con "familiares y allegados" suyos, por lo que no habría incurrido en ninguna irregularidad.

Además, esas personas, según las normas establecidas por el comité organizador del Congreso Local (COC) no podrían formar parte del censo de votantes, que se cerró con los afiliados que había el pasado 20 de julio.

La candidatura de Guerra ha lamentado que el comité organizador "se salta su compromiso de imparcialidad" con unas acusaciones que "pretenden con afectar a los resultados, al intentar desprestigiar a una de las candidaturas".

"NADA QUE ESCONDER"

"¿No puede dar la sensación de que hay personas que, desde fuera de Vigo, tienen miedo a los votos de los afiliados vigueses y quieren ganar en los despachos lo que saben que no pueden ganar en las urnas?No nos van a amedrentar con ese tipo de acusaciones, y nosotros no vamos a perder la lealtad al partido. No tenemos nada que esconder y los hechos se califican por sí solos", han trasladado desde el entorno de Guerra en ese comunicado.

Por otra parte, han vuelto a criticar que la organización del cónclave no dé más plazo a los militantes para ponerse al día en el pago de las cuotas, lo que se traducirá en que "menos personas" podrán votar el día 18 de diciembre.

Además, también han denunciado que, en su comunicado de este martes, el comité organizador, de forma "irresponsable", alude a nombres y cargos concretos (habla de una cuenta bancaria a nombre de Guerra, pero también de cuentas que pertencen a cargos del partido en el Ayuntamiento de Vigo, con las que se quiso afiliar a otras 16 personas). "Nos preguntamos cómo ha hecho el COC para acceder y publicar esa información sin vulnerar las leyes", han cuestionado, en alusión a la protección de datos.

Según la candidatura de Javier Guerra, es "muy lamentable" que el comité quiera "sembrar dudas con unos pagos legales con dinero privado, transparentes, reflejados en la contabilidad y aceptados por el Partido hasta ahora", y han advertido de que "lo verdaderamente preocupante y grave sería, por ejemplo, que se utilizara dinero o recursos públicos para la campaña".

Finalmente, esta candidatura ha anunciado que encargará una auditoría independiente para aclarar todos los aspectos relacionados con este proceso.