Bravo reclama una llei per l'abolició de la prostitució que perseguisca els clients i el proxenetisme

Així s'ha expressat aquest dimarts en la seua intervenció en la jornada 'Experiencias en torno al 25-N', organitzada per la Subdelegació del Govern i la Universitat d'Alacant, i en la qual han participat la professora de Filosofia Moral i Política de la Universitat Rei Juan Carlos Ana de Miguel i l'ex-delegat del Govern per a la Violència de Gènere, Miguel Lorente, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Bravo ha lamentat que l'Ajuntament d'Alacant haja aprovat una ordenança que "criminalitza a les víctimes i a la pobresa". "Necessitem una llei integral per a abolir la prostitució com la qual es va promulgar a Suècia on s'ha aconseguit reduir els delictes de tracta notablement", ha defès la consellera, que ha recalcat que la tracta "no existiria si no existira la prostitució".

Per eixe motiu, ha afegit que "igual que s'ha fet a França", cal dur a terme "un canvi de paradigma que pose el focus en la demanda". En eixe sentit, Bravo ha lamentat que Espanya "és el primer consumidor de sexe pagat d'Europa i el tercer del món, només superat per Tailàndia i Puerto Rico".

Al seu juí, "no es pot banalitzar aquest fenomen ni tampoc, com ha ocorregut ací a Alacant, dur a terme polítiques que criminalitzen a les víctimes i la pobresa", en referència a la recent Ordenança de Convivència Cívica aprovada per l'Ajuntament que, segons ha criticat, preveu multes per als qui exercisquen la prostitució o la mendicitat en la via pública.

"No és digne d'una societat democràtica tractar la prostitució com un problema d'ordre públic i veure a aquestes dones com a éssers perillosos per a la resta. El problema està en els qui demanden sexe pagat i en els qui s'aprofiten de la vulnerabilitat econòmica i social d'aquestes dones", ha agregat.

Per aquest motiu considera necessària "una llei integral" a més de "polítiques d'integració social i laboral per a ajudar eixes dones a eixir d'ací" i ha reclamat tots eixos canvis legals perquè "s'assumisca la prostitució com el que és, una forma més de violència de gènere".

A més, per damunt "del la quantitat mínima de suposades voluntàries" que exerceixen la prostitució perquè volen, "i que algunes invoquen per a defendre que es legalitze aquesta pràctica", ha advocat per "protegir els drets de la immensa majoria d'eixes dones que han sigut enganyades o directament forçades a vendre els seus cossos".