Galicia presenta siete paquetes de enmiendas al anteproyecto de ley de vivienda, que tacha de "inconstitucional"

Las enmiendas fueron presentadas en la reunión de este martes que ha mantenido el Observatorio da Vivenda de Galicia, un encuentro en el que la conselleira de Vivenda ha explicado que la Xunta considera "inconstitucional" el anteproyecto normativo porque "se atribuye competencias propias" de la Comunidad.

En este sentido, se ha referido a que "quiere hacer un control de la vivienda pública de cada comunidad" e, incluso, "llega" a sumergirse en los planes generales de organización municipal, con la obligación de reservar un 50 por ciento de la reserva de suelo residencia de promoción pública para alquiler "sí o sí". "Aquí nos encontramos que son los promotores privados", dijo, los que van a impulsar las construcciones, y por lo tanto "va a inmiscuirse (la ley) hasta ahí y va a suponer un retroceso", porque "el promotor no va a optar a la construcción de la vivienda".

Ángeles Vázquez ha mostrado su rechazo también al incremento del IBI para las viviendas vacías, al respecto de lo que dijo que había fracasado esta medida en Alemania y en Francia. "Debemos hacer políticas incentivadoras, pero no de incremento de impuestos, porque el resultado no es el que esperamos", ha remarcado, antes de remarcar que el objetivo es que el colectivo de jóvenes "puedan disponer de vivienda".

ZONAS TENSIONADAS

También alega contra las zonas tensionadas, puesto que en Galicia solo cumple el requisito un ayuntamiento, algo que la Xunta ve "ilógico". "No está bien planteado, no tiene sentido si en el caso de Galicia no permite hacer absolutamente nada", ha enfatizado.

Ángeles Vázquez ha insistido, en definitiva, en que se trata de una normativa "inconstitucional", porque "hablar de vivienda es hablar de las características que tiene cada comunidad", algo que "para nada se tuvo en cuenta".

"Esperamos presentar siete bloques de enmiendas por parte de la Xunta y que den marcha atrás y se haga una ley participativa y participada", ha enfatizado la conselleira de Vivenda.

OTRAS CUESTIONES DEL OBSERVATORIO

En su intervención, Ángeles Vázquez ha recordado también uno de los "retos" que también quedan por delante son el uso de los fondos Next Generation, para los cuales ya se han habilitado distintas bases que saldrán por anticipado en el mes de enero. En este sentido, ha apostado por garantizar la mayor información posible al ciudadano y ha pedido a los ayuntamientos que aceleren la concesión de licencias, puesto que la ejecución de los presupuestos tienen plazos.

Estas ayudas supondrán, por ejemplo, un máximo de 3.000 euros para el recambio de ventanas, para lo que hay que certificar el 7 por ciento; mientras que para cambios más globales podrá accederse hasta 21.700 euros -como una renovación de envolvente-, en el que ahí habría que certificar el 30 por ciento.

El Observatorio también ha abordado la necesidad de revisar los precios del Instituto Galego da Vivenda e do Solo, ante la "escaseza" de materiales y el encarecimiento de los precios de hasta un 20 pro ciento. Precisamente, la Cámara gallega aprobará una modificación normativa con los presupuestos en este sentido para facilitar compensaciones o el cambio de materiales para otros más baratos.

Ángeles Vázquez ha indicado que se "va a hacer una revisión, para que se puedan presentar las empresas, porque de lo contrario", podrían quedar "desiertos" las promociones.