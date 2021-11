El PSPV insta el PP a "mirar més enllà de la M-30" i li retrau el seu "centralisme": "Perjudica els valencians"

Així s'ha referit Chulvi després de les declaracions del president del PPCV, Carlos Mazón, que ha criticat aquest dilluns la "submissió permanent" del president de la Generalitat i líder del PSPV, Ximo Puig, a Catalunya per la seua visita d'aquest dilluns i la seua reunió amb el seu homòleg Pere Aragonès.

El diputat socialista, en un comunicat, ha remarcat que Puig "ha mantingut al llarg dels últims mesos reunions amb altres dirigents polítics autonòmics, fos el que fos el seu signe polític".

En aquest sentit, Chulvi ha defès que el president Ximo Puig "treballa diàriament pensant en el benestar present i futur dels valencians, i per a açò aposta per estendre ponts amb totes les autonomies per a abordar així els reptes pendents" i ha enlletgit "l'actitud dels 'populars' valencians, els qui cada dia es rendeixen davant els seus líders de Madrid".

Així mateix, ha apostat per "seguir avançant per a aconseguir una Espanya que vaja més enllà del centralisme" i ha reiterat "el compromís del Consell de Ximo Puig per reforçar tots els mecanismes de cogovernança entre totes les autonomies".

"El Partit Popular demostra una vegada més la seua falta d'altura de mires i el seu centralisme que l'única cosa que fa és torpedejar a la Comunitat Valenciana", ha conclòs.