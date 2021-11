Els contagis creixen un 62,49% en una setmana i repunten fins als 2.863 positius a la Comunitat

Els contagis a la Comunitat Valenciana han repuntat després del cap de setmana fins als 2.863 nous casos de coronavirus, la qual cosa suposa un 62,49% més que la passada setmana i un nou màxim des de mitjan agost, i s'han registrat quatre defuncions de persones d'entre 63 i 97 anys. Per la seua banda, la pressió hospitalària continua en augment i hi ha un 56,75% d'ingressats més que el dilluns passat, segons la Conselleria de Sanitat.

D'aquesta manera, la xifra total de positius se situa en 531.416 persones. Els nous casos per províncies són 339 a Castelló (57.473 en total); 796 a Alacant (193.975) i 1.728 a València (279.967), mentre que la xifra de casos no assignats es manté en un.

Per la seua banda, el total de decessos des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 7.917: 872 a la província de Castelló, 3.045 a la d'Alacant i 4.000 a la de València.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 453 persones ingressades, 64 més que el divendres, i 73 d'elles en UCI, cinc més: 90 a la província de Castelló, 10 en UCI; 155 a la província d'Alacant, 29 d'elles en UCI; i 208 a la província de València, 34 en UCI.

D'altra banda, s'han registrat 1.142 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana ascendeix a 524.381 persones.

Per províncies, 56.435 altes s'han donat a Castelló, 191.544 a Alacant i 276.346 a València i el total d'altes no assignades es manté en 56. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 10.559 casos actius, la qual cosa suposa un 1,95% del total de positius.