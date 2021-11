Especialistes trauen a la llum arxius i fotografies inèdits sobre el primer franquisme a València

20M EP

NOTICIA

Publicacions de la Universitat de València, amb l'editorial de la Universitat Politècnica, publica la 'Guía de la Valencia del primer franquismo (1939-1948)', un compendi divulgatiu sobre l'urbs durant la postguerra, per a conéixer com la capital del Túria va ser ocupada i transformada per la dictadura.