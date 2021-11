Igualtat ultima el nou servici de teleassistència avançada que atendrà a 50.000 persones

La vicepresidenta i consellera, Mónica Oltra, ha participat en la inauguració de les jornades estatals 'Serveis tecnològics digitals' de Creu Roja, on ha assegurat que la telassistència avançada afavorirà "una atenció integral", amb l'ajuda dels equips dels serveis socials d'atenció primària i amb una metodologia d'intervenció "que posa en el centre les necessitats de les persones", ha arreplegat la Generalitat en un comunicat.

Oltra ha incidit en la importància que els avanços en la millora de l'atenció a les persones en situació de dependència i altres col·lectius vulnerables "han de tindre el suport i anar acompanyats econòmicament pels fons de l'ambiciós Pla de Reconstrucció, Transformació i Resiliència, el full de ruta per a la modernització i recuperació de l'economia i la creació d'ocupació".

Precisament, aquest Pla de Reconstrucció, ha assegurat, inclou específicament un pla de suports i cures de llarga durada i, en concret, preveu "la incorporació de noves tecnologies al servici de les cures", amb equipaments domiciliaris que afavorisquen la promoció de l'autonomia personal, així com mitjans tecnològics que permeta la prestació de suports i cures en habitatges connectats i entorns de cures inclusives, "també en el medi rural".

Amb la implantació del servei de teleassistència avançada es preveu la creació de 100 llocs de treball "estables, no deslocalitzables i ben remunerats" ha indicat Oltra, qui ha assenyalat que per al seu desenvolupament comptarà amb la participació de 452 entitats locals de tota la Comunitat Valenciana.

Com a novetat cal assenyalar que també s'inclouran prestacions i tecnologia avançada com la teleassistència mòbil, els dispositius perifèrics i altres programes.

L'objectiu, ha assegurat la vicepresidenta, és possibilitar que les persones que no necessiten una atenció permanent i presencial d'unes altres, "tinguen la total seguretat" que, davant una crisi per malaltia, emergència sanitària, caigudes, solitud no desitjada, etc., "podran contactar amb un centre d'atenció que facilite el contacte amb el seu entorn soci-familiar i assegure una intervenció immediata".

Aquest nou model de teleassistència contribueix a aconseguir que les persones majors o en situació de vulnerabilitat estiguen el "major temps possible" en el seu medi habitual de vida, de manera que "s'eviten els grans costos personals, socials i econòmics que el desarrelament del mitjans comporta", a més d'assegurar la intervenció immediata en crisis personals, socials o sanitàries ha explicat.

ATENCIÓ PSICOSOCIAL

El nou servei de teleassistència avançada també permetrà incloure programes d'atenció psicosocial, de promoció de l'envelliment actiu i saludable o programes de prevenció i detecció de deteriorament cognitiu, entre uns altres, i protocols especials d'atenció a les persones en situacions de dol, de prevenció del maltractament, de prevenció de suïcidis, o d'atenció urgent en situació de contingència i grans catàstrofes.

La vicepresidenta també ha destacat la importància del model valencià de teleassistència "en la lluita contra la despoblació de les comarques de l'interior i les zones rurals", ja que afavoreix la permanència de les persones en situació de dependència en el seu entorn social i vital, així com el de les persones que fan les tasques de cures professionals que necessiten, "amb el que s'evita el despoblament del municipi i, a més, reactiva l'economia local amb la contractació de professionals de la zona per a prestar aquest servici".

Mónica Oltra ha finalitzat la seua intervenció agraint a Creu Roja l'organització d'aquestes jornades "per a compartir coneixement i posar en valor els nombrosos avanços i millores en innovació tecnològica en uns servicis d'assistència a distància a les persones i col·lectius més vulnerables".