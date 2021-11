El drama de Marina Díez ('Gran Hermano 1'): ruina, enfermedad... y ahora desahuciada del bar que regentaba

Marina Díez saltó a la fama en el año 2000 gracias a la inolvidable primera edición de Gran Hermano, un novedoso reality que llegaba a España de la mano de Telecinco para ver la vida en directo.

Después del boom vivido, los concursantes fueron volviendo poco a poco a su vida de antes. Es el caso de Marina, que, desde entonces, ha padecido una tormentosa vida que ahora le ha llevado a ser desahuciada del negocio que regentaba en Mallorca.

Según informa Última Hora, el pasado 18 de noviembre Marina Díez se vio forzada a abandonar el bar del local de la tercera edad de Badia Gran, en Llucmajor, después que el Consistorio llucmajorer aprobara en pleno el desahucio del local.

Pese a que ella asegura que su convenio con los responsables del bar del local de la tercera edad estaba firmado hasta el próximo mes de febrero, a la madrileña no le quedó más remedio que abandonar el establecimiento.

"Detrás de este desahucio hay una serie de desavenencias con algunos integrantes de la directiva", denuncia Marina, que ha puesto el caso en mano de sus abogados.

Desde que saliera de GH 1, la vida de Marina no ha hecho más que dar tumbos. La exconsursante se separó de su marido y abandonó Madrid, su ciudad de origen, para irse a vivir a Benidorm, donde llegó a triunfar en la radio.

Sin embargo, todo vino abajo. Así lo contó ella misma en 2012, cuando reapareció en Qué tiempo tan feliz para confesar que estaba arruinada y que no había conseguido trabajo en cuatro años. "Mi situación es desesperada, un infierno. Ahora no hay trabajo, y cuando llego a un trabajo me focalizan en Gran Hermano y ni me dan una oportunidad", contó.

"Me compré una casa en 2006, el euríbor pegó un salto brutal, perdí el trabajo y no puede hacer frente a ello y perdí la casa", desveló también.

Además, Marina se ha enfrentado a graves problemas de salud, tal y como reconoció recientemente, con motivo del 20 aniversario del reality. "Hace un año me operaron de cuatro bypass coronarios y, desde entonces, la vida la veo de otra manera muy diferente. ¡Vivir es maravilloso!", expresó.