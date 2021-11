Els agricultors valencians eixiran a la carretera el 3 de desembre davant l'"escalada històrica" de costos

Les organitzacions professionals agràries de la Comunitat Valenciana (AVA-Asaja, Asaja Alacant-Joves Agricultors, la Unió de Llauradors, la Coordinadora Camperola del País Valencià i la Unió de Xicotets Agricultors i Ramaders) han acordat la convocatòria d'una manifestació el pròxim divendres 3 de desembre per a reclamar mesures de suport a totes les administracions davant la "escalada històrica" dels costos de producció i la crisi de preus en origen.

Aquesta protesta consistirà en una marxa de persones i vehicles, tant turismes i furgonetes com a maquinària d'ús agrícola, que discorrerà des de la localitat valenciana de Favara fins a Tavernes de la Valldigna.

En aquesta zona va ser precisament on va començar el mal inici de la campanya de la taronja Navelina, que posteriorment s'ha estès a la resta d'àrees citrícoles. Aquesta varietat registra cotitzacions "ruïnoses" de fins els 0,15 euros per quilo que estan molt lluny de cobrir les despeses, a causa de l'entrada massiva d'importacions foranes i als abusos comercials de determinades cadenes de distribució, denuncien les entitats en un comunicat.

Es tracta de les comarques que concentren la major producció de caqui a Europa, un cultiu amb la rendibilitat "contra les cordes" a causa de la falta de solucions per a combatre les plagues i malalties.

La reivindicació també pretén denunciar els danys en expansió que ocasiona el 'cotonet' de Sud-àfrica (200 milions de pèrdues en la present campanya citrícola) en les clementines de principalment en el sud de Castelló i nord de València.

Paral·lelament, les organitzacions convocants conviden a participar a tots els afectats directa o indirectament per la greu crisi de rendibilitat que suporten la gran majoria de les produccions agrícoles (raïms, oli, arròs, fruites d'os i tota classe d'hortalisses) i ramaderes (porcí, boví, avícola, oví-caprí, cunícola i apícola), ja que l'acte fa referència a la problemàtica general del sector agropecuari.

Així alerten d'una pujada "sense precedents" dels costos de producció en l'agricultura i la ramaderia. Segons denuncien, l'energia elèctrica, necessària fonamentalment per a extraure l'aigua de reg, s'ha encarit un 270% i moltes entitats de reg es veuen "abocades" a renovar els seus contractes amb les comercialitzadores mitjançant increments inassumibles.

A açò se suma que el gasoil que usen els tractors i altres màquines agràries ha pujat un 73%, així com els abonaments (+48%), l'aigua (+33%), els plàstics d'hivernacle (+46%) o les llavors (+20%). En l'apartat de la ramaderia, l'encariment del 20% dels pinsos per a alimentació animal "llastra" la competitivitat de les explotacions.

Evitar pràctiques abusives

Mentre els aliments comencen a experimentar un encariment per als consumidors, al principi de la cadena alimentària els productors no tenen capacitat de repercutir l'escalada de costos en els preus que perceben. Per això, a més de suports conjunturals, el sector exigeix que la recent reforma de la Llei de la Cadena Alimentària servisca "verdaderament" per a evitar pràctiques comercials abusives i garantisca preus justs per als productors.

Una altra de les seues reivindicacions és una Política Agrícola Comuna (PAC) "més mediterrània" i una profunda revisió dels acords comercials de la Unió Europea amb països tercers, començant per l'actual revisió del tractat amb Sud-àfrica, a fi d'establir reciprocitat en les condicions de producció, majors controls fitosanitaris i la declaració de 'producte sensible' als cultius la rendibilitat dels quals es veja perjudicada.

El sector agrari valencià no descarta la convocatòria de més actes de protesta durant les pròximes setmanes, així com la participació en una gran manifestació a Madrid d'agricultors, ramaders i ciutadans en defensa d'un medi rural sostenible des del punt de vista ambiental, social i econòmic.