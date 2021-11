La Plataforma 8M grita "no" a la violencia machista: "Tiene género y tiene nombre de mujer"

20M EP

NOTICIA

Ciudadanos logroñeses han secundado este jueves por la tarde la concentración convocada por la Plataforma 8 de Marzo para gritar "no" a la "violencia machista" y recordar que "no es cierto que la violencia no tiene género, lo tiene y tiene nombre de mujer".