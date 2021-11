Hosbec acusa l'Imserso de "burlar-se" dels hotels i incomplir el preu mínim de licitació del plec

El president de l'entitat, Toni Mayor, ha acusat el Govern de "ferir de mort el programa", "humiliar" a les empreses i "abandonar els majors que tenien la il·lusió de viatjar després de tot el patiment que la pandèmia els està causant".

Segons ha assenyalat Hosbec en un comunicat, "no només l'Imserso i els seus responsables han desoït qualsevol reivindicació del sector, legítimament i econòmicament argumentada, sinó que també van fer oïdes sordes als consells que els empresaris van posar damunt de la taula sobre terminis i diligència en la licitació sobre la base de les experiències anteriors".

Al seu juí, el resultat ha sigut que el programa no ha pogut començar a operar en el termini habitual -octubre- i no s'espera que els primers clients puguen arribar abans de finals de febrer, amb el que s'acumularà un retard de quatre mesos sobre el calendari que, segons recalca, diverses ministres, entre elles la de Drets Socials, Ione Belarra i la de Turisme, Reyes Maroto, van anunciar públicament.

Per a la patronal, la realitat "ha retornat de nou una galtada" al sector hoteler, ja que enfront d'un preu per persona i dia que el plec de condicions va establir en un mínim de 25 euros, els departaments comercials i de contractació s'estan trobant amb propostes de contracte de les diferents adjudicatàries amb preus "molt per sota d'aquesta quantitat".

"Depenent de la zona i la categoria de l'hotel s'estan oferint contractes a partir de febrer amb un preu que oscil·la entre 22,50 i 23,50. Si llevem l'IVA d'aquests preus, l'hoteler percebria un net entre 21 i 22 euros per cada turista, en hotel de 3 o 4 estreles, i dins d'aquest preu s'ha d'incloure allotjament, pensió completa, va vindre i aigua, animació, calefacció, wifi gratis, entre uns altres", ha afegit Hosbec.

Hosbec expressa la "indignació" per aquest "maltractament i engany" al sector, "sobretot tenint en compte que les ofertes que han resultat guanyadores s'han fet amb preus molt a la baixa, rebaixant en 20 milions d'euros el preu d'eixida".

"Si sobren 20 milions significa que existia un marc més que apte per a millorar la retribució hotelera com demana el sector des de fa diversos anys. I el més sorprenent de tot és que el propi Govern ha enganyat als empresaris, anunciant una millora del preu i fixant-ho en 25 euros perquè la realitat torne a ser un pitxer d'aigua freda", ha agregat la patronal.

Major ha manifestat que "és indignant que es realitze una adjudicació amb una baixa de 20 milions d'euros i siguen els hotelers els que hagen de pagar aquesta festa. Si sobren 20 milions, significa que existeix matalaf per a millorar la misèria hotelera i tenim un Govern que no vol fer-ho".

Finalment, ha considerat que "ara només ens queda que algú siga capaç de recapacitar, d'assumir la responsabilitat i de començar a treballar ja en un disseny de nou plec que esmene tots els errors comesos i que puga començar en la temporada 22/23. Una o dos pròrrogues en aquestes condicions seran completament inassumibles per al sector".