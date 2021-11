Máximo Huerta i Àlex Blanquer presentaran les campanades d'À Punt

'Benvingut 2022' serà un programa especial que s'emetrà no només des de la plaça de l'Ajuntament de València sinó també des d'un poble de la Comunitat Valenciana que triarà l'audiència d'À Punt. Els espectadors i espectadores podran votar pel seu favorit, a partir del divendres 3 de desembre fins al divendres 17 de desembre, a través del web d'À Punt Mèdia, segons ha explicat la radiotelevisió valenciana en un comunicat.

Eixe dia el programa farà una edició especial on es triarà el poble amb el qual Máximo Huerta i Àlex Blanquer connectaran la nit de cap d'Any. Allí hi haurà una unitat mòbil per a animar els veïns i veïnes al fet que participen en la festa.

À Punt prepara ja la programació nadalenca que inclourà diversos especials amb els resums informatius de l'any, espais dedicats a l'humor, la música i la gastronomia, a més de pel·lícules destacades en la cartellera i una programació infantil especial de 'La Colla' per a acompanyar l'audiència que incorpore la cadena pública valenciana a les seues festes en família.