Cvirus.- Puig descarta aplicar més restriccions que el passaport covid però adverteix: "Les circumstàncies manen"

Puig, després de la reunió que ha mantingut aquest dijous la Taula Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació davant la covid-19, ha descartat aplicar de moment mesures més estrictes per a evitar que després del Pont de la Constitució es produïsca una nova onada en Nadal com el passat any.

En eixe sentit, ha assenyalat que la implantació del passaport és de moment "l'acció fonamental" per a atallar el creixement. No obstant açò, ha assenyalat que si la situació epidemiològica fora més elevada hi hauria una nova reunió amb els tècnics de Salut Pública i "es prendran les decisions oportunes per a garantir la salut".

"La nostra a voluntat és que no hi haja més restriccions ni canvis substancials més enllà del certificat durant el pròxim mes, però les circumstàncies són les que manen sempre i en funció del que passe pot haver-hi alguna reconsideració", ha incidit.

Així mateix, ha recalcat que s'estan prenent a més actuacions de caràcter "preventiu" i en eixe sentit s'ha referit a les inspeccions generalitzades que aquest realitzant la Policia autonòmica per a garantir que els locals compleixen amb els aforaments.

Puig ha recalcat que el virus segueix present i que l'ús de la mascareta és obligat sempre que no estiga consumint. Per açò, ha assenyalat que complir amb les mesures de seguretat "depèn moltíssim de la corresponsabilitat de les persones perquè és impossible posar a un policia darrere de cada persona".