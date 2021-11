Fernández Sanz rechaza los planes de choque que propone el PP para reducir las listas de espera: "No sirven"

De nuevo, los datos de las listas de espera han vuelto a enfrentar en el Parlamento castellanomanchego a PSOE, PP y Ciudadanos, un problema que, según ha asegurado el consejero, se soluciona con "dinero". "El plan de choque es continuar haciendo cosas", ha dicho.

A la oposición le ha pedido que "no juegue" a decir que se invierta más en profesionales porque "invertimos todo lo que tenemos a nuestro alcance", ha defendido el titular de la sanidad de la región. Además, ha dejado claro que en Castilla-La Mancha "no estamos peor" que en otra comunidad autónoma, tal es así, ha apuntado, que un sindicato médico a nivel nacional nos pone como ejemplo en la contratación de médicos. "No lo haremos tan mal cuando hay gente que lo reconoce, aunque ustedes no quieran", ha abundado.

Ha reconocido que "no le gusta" ver los datos de la región "mal" y ha mantenido lo que dijo en la pasada Comisión de Sanidad de que octubre ha sido el mejor mes de personas en listas de espera quirúrgica en la última década. "Esta es la verdad", ha apostillado.

Además, ha lamentado que en la época del PP no se sabía la gente que esperaba en las listas de espera, al tiempo que ha dicho a la oposición que "con ustedes o sin ustedes, la sanidad la tenemos que poner en el nivel que corresponde", por eso ha dicho confiar en los equipos directivos y en los profesionales y en que los tiempos promedios van a bajar porque "estamos trabajando para ello".

CIUDADANOS

De su lado, el diputado de Ciudadanos David Muñoz Zapata ha afirmado que a los ciudadanos no les hace faltar mirar los datos para saber que en Castilla-La Mancha se espera mucho para ser operado, más que en otras comunidades autónomas, ha apuntado. "Es raro encontrar a algún castellanomanchego que no conozca a alguien que lleve más de 6 meses esperando a que le operen de cualquier especialidad".

"Con estos tiempos de espera no se está defendiendo la sanidad pública", ha señalado Muñoz Zapata, quien ha dicho al Gobierno de Castilla-La Mancha que "si no tiene la solución" reconozca que tiene un problema. "Defiendan esta región mejorando el principal servicio público que tienen los castellanomanchegos, que es la sanidad".

Tras esperar que el plan de choque que plantea el PP no sea un plan de recortes en el gasto público en sanidad, ha manifestado que el presupuesto de Sanidad del Gobierno regional está avanzando en la dirección correcta, pero no se puede permitir -ha recalcado- la propaganda del PSOE cuando habla de listas de espera.

PARTIDO POPULAR

De su lado, el presidente del PP, Paco Núñez, ha exigido al presidente regional, Emiliano García-Page, que "olvide" que la propuesta para la puesta en marcha de un Plan de Choque contra las listas de espera en la Comunidad Autónoma es del PP y vote a favor de poner encima de la mesa el dinero necesario para que los ciudadanos "no sean los que más esperan del país para ser operados".

Núñez ha destacado que esta medida es la misma que García-Page anunciaba como anteproyecto de Ley a un mes de las elecciones de mayo de 2019. "Pedimos que el anteproyecto de 2019 para ganar unos cuantos votos ahora lo acepten vía propuesta del PP", ha dicho, ya que "si en época preelectoral valía debe valer ahora a mitad de la legislatura".

El líder del PP-CLM ha recordado que Page va a encarar su séptimo año como presidente de Castilla-La Mancha y, hoy, los castellanomanchegos "son los que más esperan del país para ser atendidos en la sanidad". "Ni ha recuperado la carrera profesional sanitaria, ni apuesta por la Atención Primaria y tiene las peores listas de espera. Ese es el Gobierno de Page", ha asegurado.

PSOE

El diputado del PSOE José Antonio Contreras se ha quejado de que el PP y Ciudadanos traigan el debate de las listas de espera a las Cortes pero no aporten ideas para atajarlas. "Cualquier lista de espera es negativa", ha admitido el socialista, quien ha dicho al PP que los castellanomanchegos no olvidan lo que hizo el Gobierno de María Dolores de Cospedal en la región en materia sanitaria.

Ha sacado pecho del dinero que está poniendo encima de la mesa el Gobierno de García-Page para contratar a profesionales e invertir en tecnología e infraestructuras y recuperar un sistema que quedó "esquilmado" con el PP.

También ha dejado claro que el problema de las listas de espera es un problema que afecta a todas las comunidades autónomas y, a pesar de estar en pandemia, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se está haciendo un esfuerzo para incrementar la actividad global, ha destacado.

RESOLUCIONES

Ciudadanos, en su resolución, insta al Gobierno regional a auditar las listas de espera sanitarias por parte de una comisión externa al Gobierno, así como a introducir una gestión transparente de las listas de espera; ampliar las garantías de tiempos máximos de listas de espera a las "segundas consultas o consultas de seguimiento" de las diferentes patologías o a establecer unas demoras máximas por patologías basadas en la gravedad y el impacto en la calidad de vida de los pacientes.

El PP pide al Gobierno regional a elaborar, de manera inmediata, un plan específico para la reducción de las listas de espera de, al menos, 30 millones de euros, llevando a cabo las modificaciones presupuestarias necesarias para iniciar las actuaciones este mismo año. Asimismo, y teniendo en cuenta la próxima aprobación de la Ley General de Presupuestos, instan al Gobierno regional a consignar en los mismos una cantidad específica, no inferior a 30 millones de euros, que se destine a conseguir la reducción de las listas de esperas quirúrgicas, diagnósticas y de consultas externas, así como en la efectiva reducción de los tiempos de espera en Atención Primaria, con el horizonte de la eliminación total de los mismos.

El PSOE, en su resolución, reconoce el esfuerzo inversor del Gobierno regional en materia de salud, evidenciado en el proyecto de presupuestos para 2022 en una dotación de 3.659 millones de euros, de ellos 3.553 millones en el Servicio de Salud; e instan al Gobierno regional a mantener la política de personas en el Servicio de Salud destinada a generar, retener y atraer talento profesional sanitario.