Instituciones de C-LM unen su voz contra violencia machista, auguran su debilitamiento y piden combatir su negacionismo

La consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha reconocido estar emocionada por el acto, tras lo que ha reivindicado como necesario, ya que con él toca "reivindicar lo que es justo", que es el hecho de que la violencia contra las mujeres "hay que combatirla".

Ha celebrado que los "compañeros de vida" de las mujeres, los hombres, están también en esta lucha, ya que aunque puede afectar sólo al 50%, tener de lado a la "inmensa mayoría" del género masculino con la misma fuerza, "hace a las mujeres más fuertes".

Aunque queda "mucho camino por recorrer" y faltan "un par de generaciones para conseguir la igualdad", ya hay "cierta perspectiva y se han conseguido cosas".

Así, todos los años se va reduciendo el número de mujeres asesinadas y "se están salvando vidas" desde que hace 18 años el Gobierno de Castilla-La Mancha aprobara una ley pionera para combatir este problema estructural.

"El arma más poderosa para cambiar el mundo y un sistema público de calidad", ha dicho dirigiéndose a la consejera de Educación, Rosa Ana Rodríguez; preludio de palabras de cariño para su compañero en el Consejo de Gobierno, Nacho Hernando, que desde la cartera de Fomento ha puesto en marcha ayudas para el alquiler destinadas a mujeres víctimas de violencia machista.

También Bárbara García, consejera de Bienestar Social, ha tenido palabras de cariño de Blanca Fernández por el trabajo de su equipo ante este problema; agradecimiento que también ha estado dedicado al consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero.

Pero especialmente ha dado las gracias al presidente regional, Emiliano García-Page. "Cuando se pone el corazón, muchas de las cosas que hacemos tienen que salir bien", le ha dicho antes de recordar que fue el líder del Ejecutivo quien dio el mandato de atacar esta violencia desde todo el Gobierno.

Ha pedido en este punto hacer un "buen diagnóstico" de la realidad y "no dar la espalda" a la existencia de la violencia machista para "no empoderar a los maltratadores".

"Me gustaría que los maltratadores se enfadaran con nosotros y salieran débiles para que ellas salgan fuertes. Ellas empiezan el camino pero os van a tener a todos, desde ayuntamientos, diputaciones, consejerías, Fiscalía, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, desde el rincón del mundo donde estemos no podemos cerrar los ojos. No os achantéis frente al discurso negacionista", ha exhortado.

Aunque queda un camino "largo", esta sociedad tiene "más fuerza que nunca para tener el corazón y la cabeza en su sitio", ha rematado la titular de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha.

GARCÍA-PAGE REIVINDICA A C-LM COMO PIONERA EN LA LUCHA

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cerrado el acto haciendo especial mención a las autoridades presentes y a su trabajo. "Entre todos venimos a recordar que somos muchos más y que tenemos mucha más razón".

En este punto ha sacado pecho por el trabajo realizado hace 18 años cuando un Ejecutivo socialista aprobó por primera vez una legislación contra la violencia machista.

"Tardamos casi 20 años en cuajar un argumento, pero hoy me precio de que el principal elemento de exportación de Castilla-La Mancha sea que aquí nació lo que fue la legislación para acabar con el machismo violento y asesino", ha abundado.

Ahora, se ha dejado atrás un pasado en el que se hacían "chistes, bromas, casi apología de la violencia contra la mujer" para llegar a la realidad actual.

GUTIÉRREZ: "DEBILITAR AL VIOLENTO, ENMUDECER A QUIEN LO NIEGA"

El presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha indicado en sus palabras sobre el estrado, que "mientras haya una sola mujer que sufra violencia por el hecho de ser mujer" existirá la "obligación política" de un acto institucional como éste, que ha de ser "un clamor para debilitar a quien provoca la violencia, enmudezca a quien la niegan y den apoyo a quien la sufren".

Como "demócratas y defensores de la igualdad" nadie puede estar "satisfecho" por el hecho de que la mitad de la población se enfrente a este "sufrimiento infinito".

"Sólo hay un mensaje claro que tiene que unirnos a todos y a todas, porque todos y todas podemos ayudar para que los violentos asesinos de mujeres sientan que no tienen hueco en esta sociedad", ha aseverado.

No valen "ni medias tintas ni peros" ante la violencia machista, tal y como ha defendido Gutiérrez, quien ha citado las políticas en igualdad que ha puesto en marcha en la institución que preside.

Además, ha avanzado que habrá nuevos proyectos a esta estrategia con la prestación de apoyo a las entidades locales con programas formativos sobre autoprotección para las mujeres y sobre empoderamiento femenino para fomentar el liderazgo de la mujer.

De esta forma, quiere acercar a todos los pueblos "instrumentos para que desde cualquier rincón se unan fuerzas para eliminar la violencia contra las mujeres". FUENSALIDA REIVINDICA REABRIR SU CENTRO DE LA MUJER

El alcalde de Fuensalida, Santiago Vera, ha sido el encargado de abrir el acto para denunciar que el silencio "mata" y para defender que hay muchas administraciones y poderes públicos los que están unidos en "un mismo objetivo".

Castilla-La Mancha, primera región de Europa que tal y como ha recordado aprobó una ley específica, tiene su reflejo en su pueblo, que cuenta con Concejalía de Igualdad.

En este punto ha comprometido su trabajo para poder volver a abrir en su localidad un centro de la mujer, algo que "nunca debió perder" Fuensalida.

"En democracia no cabe la violencia. Que jamás haya cabida al miedo ni al silencio. Hoy estamos orgullosos de ser la capital de la región en la lucha contra el trato violento a las mujeres", ha rematado para dar la bienvenida a los asistentes.

CINCO COLEGIOS, DISTINGUIDOS POR SU PLAN EDUCATIVO EN IGUALDAD

El acto, conducido por la periodista de Europa Press Castilla-La Mancha Laura Gómez del Barrio, arrancaba con la enumeración de las 51 mujeres asesinadas por sus parejas en Castilla-La Mancha desde 2003, a lo que se ha sumado la cita de los cuatro menores de edad que también murieron por un crimen machista. Durante el conteo, se han depositado otras tantas rosas blancas en el escenario.

Una actuación musical y la proyección de un vídeo de una víctima de violencia machista que dejó atrás a su maltratador han precedido la entrega de premios a cinco centros educativos de la región por sus iniciativas en materia de igualdad.

El CEIP Nuestra Señora del Rosario de Férez (Albacete), el CEIP Virgen del Salido de Carrizosa (Ciudad Real), la Escuela de Arte Cruz Novillo de Cuenca; el CEIP Clara Sáncez de Galápagos (Guadalajara); y el IES La Cañuela de Yuncos ha tenido especial protagonismo sobre el escenario por sus plantes de igualdad y sus metodologías para eliminar estereotipos de género entre su alumnado.

El presidente regional ha tenido palabras para la "vocación de servicio público" de los responsables educativos distinguidos. "A cada sociedad le toca combatir y mejorar lo que se encuentra, y vosotros lo hacéis".