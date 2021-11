El Consell destina 183.600 euros per a complementar les beques salari de 108 estudiants valencians

Les beques salari que atorga la Generalitat, amb caràcter plurianual i que compten amb una dotació pressupostària de 16,5 milions d'euros queden condicionades a la resolució de la concessió de les beques de caràcter general que cada curs acadèmic convoca el Ministeri d'Educació en l'apartat referent a les beques de quantia fixa lligada a renda.

L'import màxim per beneficiari de les beques salari, sumant l'assignació del Ministeri i de la Generalitat, és de 6.000 euros. Per tant, una vegada resolta la convocatòria del Ministeri i analitzats els expedients dels alumnes que no han sigut beneficiaris d'aquesta beca s'ha procedit a atorgar un import addicional de 1.700 euros complementaris als 4.300 euros ja concedits per la Generalitat, per a completar la quantia màxima de 6.000 euros establida en la convocatòria.

D'aquesta manera, s'ha destinat una quantia global de 183.600 euros per a suplementar les beques salari de 108 estudiants valencians. Desglossat per universitats; la Universitat de València rep 76.500 euros per a completar la beca salari de 45 alumnes; la Universitat d'Alacant rep 44.200 euros per a 26 estudiants; la Universitat Politècnica de València rep 28.900 euros per a 17 estudiants; i les universitats Jaume I de Castelló i Miguel Hernández d'Elx, reben 17.000 euros, amb els quals es beneficiaran 10 alumnes cadascuna d'elles.