La Xunta "refuerza" los juzgados de violencia de género, pero recuerda que las competencias para crearlos son estatales

Durante el pleno del Parlamento de Galicia, en respuesta a una cuestión del grupo socialista sobre el "colapso" de los juzgados especializados en violencia de género, así como de los de instrucción o 1ª instancia encargados de estos temas, Lorenzana ha recalcado que las competencias en justicia "son del Gobierno estatal del PSOE" y que la organización, tal y como está establecida, se recoge en una ley estatal.

Además, ha recalcado que la ampliación de los juzgados de violencia de género está en el acuerdo de investidura firmado por el BNG. "Demandan a la Xunta algo que haga algo que no puede hacer, donde no tiene competencia. No podemos crear juzgados nuevos", ha aseverado Lorenzana.

Más allá de la creación de nuevos tribunales, el grupo socialista ha instado a la Xunta a dotar de más personal a los juzgados ya existentes y a formar a los trabajadores en materia de igualdad, "muy necesario en el ámbito judicial". El PSdeG ha aportado además algún dato, como los 265 procedimientos todavía pendientes en el juzgado de A Coruña o que el 80% de las mujeres asesinadas no llegaron a denunciar, lo que demuestra "que no confían en la justicia".

A este respecto, Lorenzana ha detallado algunas de las medidas puestas en marcha por la Xunta para reforzar el sistema, como es la atención en los centros de la mujer, la asistencia online, los convenios con las sociedades de psicología y de trabajo social de Galicia, la personación de la propia Xunta de Galicia en algunos de los procedimientos desde 2013 o la asistencia jurídica gratuita.

También ha destacado los ocho refuerzos en los siete juzgados de violencia de género, la prolongación de las jornadas o el Plan Global de Refuerzo, "ahora mismo en manos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia", que debe trasladar al Ministerio de Justicia.