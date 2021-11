La Filmoteca se suma al Festival Socialmed amb la projecció del drama bosnià 'Quo Vadis, Aida?'

Nominada a la millor pel·lícula internacional en els premis Óscar i Bafta, 'Quo Vadis, Aida?' està ambientada en la guerra de Bòsnia al juliol de 1995.

El seu protagonista és Aida (Jasna Duricic), que treballa com a traductora per a l'ONU en Srebrenica. Quan l'exèrcit serbi ocupa el poble, la seua família està entre els milers de persones que busquen refugi en els camps de l'ONU. Com a coneixedora de l'estat de les negociacions per la seua professió, Aida té accés a informació crucial.

En la sessió del dijous 25 de novembre també tindrà lloc en la Filmoteca la presentació del llibre 'La guerra a la vuelta de la esquina', a càrrec de la seua autora, Maria Chiara Vitucci, i de Fernando Flores, director de l'Institut de Drets Humans de la Universitat de València.

El llibre tracta sobre la relació del cinema i la guerra desencadenada en l'antiga Iugoslàvia a principis dels anys noranta del segle XX i com el conflicte balcànic es reflecteix en les pel·lícules dels cineastes dels territoris aconseguits per la guerra.

SocialMed València és el primer Festival de Drets Humans del Mediterrani. Naix amb l'objectiu de parar esment al cinema i a la creació artística relacionats amb temes socials vinculats de manera geogràfica i cultural amb el mar Mediterrani.

La primera edició del certamen, que se celebra entre el 19 i el 27 de novembre en diversos espais culturals de la ciutat de València, està dedicada a una reflexió sobre els moviments socials que van sacsejar gran part del món i que van tindre el seu origen en l'anomenada Primavera Àrab, l'ona expansiva de la qual va arribar a altres països mediterranis com Espanya en el 15M i globalment a través de moviments com Occupy Wall Street o We are the 99.99%.