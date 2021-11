Mitma presenta els ajuntaments els estudis informatius de la doble plataforma València-Castelló

Les reunions s'han desenvolupat en la seu de l'ajuntament de Sagunt amb presència de responsables de la Direcció general de Planificació i Avaluació de la Xarxa Ferroviària del Mitma, de Generalitat Valenciana, de l'Oficina del Pla de Rodalies de la Comunitat Valenciana i de l'Oficina del Corredor Mediterrani, ha indicat el Ministeri en un comunicat.

L'"Estudi informatiu del nou eix passant nord-sud de la xarxa arterial ferroviària de València" defineix la infraestructura ferroviària, que discorre en la seua major part en túnel, que parteix de la capçalera nord de la futura estació central i es dirigeix en direcció nord fins al límit dels termes municipals d'Alboraia i Meliana, per a les alternatives que discorren pel marge litoral i fins als voltants dels termes municipals de Vinalesa i Foios per a les alternatives que discorren per l'interior.

Aquest nou túnel, pel qual podran circular composicions de rodalies i d'alta velocitat, disposarà de dos estacions per a servicis de rodalies, una sota l'avinguda d'Aragó i una altra al voltant de la Universitat.

L'"Estudi Informatiu de la línia d'alta velocitat València-Castelló", defineix un nou traçat per a servicis d'alta velocitat entre el final de l'eix passant abans descrit, al nord de la ciutat de València, i l'estació de Castelló.

El procés d'informació pública i audiència es va iniciar el passat 27 d'octubre mitjançant la publicació del corresponent anunci en el BOE i té per objecte que les persones, institucions i administracions interessades puguen formular observacions sobre la concepció global del traçat i sobre impacte ambiental que aquest puga suposar.

L'actuació global es troba sotmesa al procediment d'avaluació d'impacte ambiental ordinària, regulat per la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. En virtut d'açò, per a l'aprovació definitiva dels estudis informatius es requereix la formulació de la Declaració d'Impacte Ambiental per part del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

L'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha remarcat que "ara mateix estem en la fase de l'estudi preliminar abans de qualsevol licitació". "És important que en eixe moment previ, hi haja un input per part de tota la societat", ha indicat.

"Per part del Ministeri es va fer una primera presentació en el Palau de la Generalitat, però després de converses posteriors, la Generalitat i particularment la Direcció general d'Obres Públiques va detectar que no tots els municipis afectats per aquestes futures alternatives estaven informats de la situació i dels detalls de les implicacions. Per eixa raó, es va plantejar un acte més participatiu i d'explicació al detall de tots aquests projectes", ha afegit l'alcalde.