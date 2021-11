La Diputació de València i l'Ajuntament de Gandia abordaran la restauració del campanar de la Colegiata

En aquesta visita, -en la qual Gaspar ha estat acompanyat per l'alcalde de Gandia José Manuel Prieto, i el diputat d'Hisenda i regidor Vicent Mascarell-, el dirigent provincial ha conegut de primera mà les necessitats de l'històric edifici amb els tècnics municipals i l'abat, Ángel Saneugenio.

Gaspar ha manifestat la intenció de la Diputació de participar amb l'Ajuntament de Gandia i la Fundació en els treballs de restauració del campanar de la seu, una actuació en la qual es proposarà participar a la Generalitat.

Ha recordat que la Diputació també ha declarat l'any jubilar de Sant Francesc de Borja pel que, a més de les activitats previstes, "tenim la intenció que hi haja alguna cosa física perquè l'any jubilar deixe petjada en el patrimoni Gandia".

UN MILIÓ D'EUROS DE COST

El president ha informat que l'estimació dels tècnics situa el cost de la intervenció en un milió d'euros i que ara les institucions treballaran dins del si del Patronat per a fer realitat l'actuació.

Per la seua banda, José Manuel Prieto ha agraït la vista de Toni Gaspar i ha valorat l'anunci com "una mostra més del compromís de la Diputació amb la ciutat i la celebració de l'any Jubilar". El primer edil ha incidit que "vam continuar cridant a totes les portes per a aconseguir les ajudes i inversions possibles. La Seu és patrimoni de Gandia i es mereix l'esforç institucional".

"Hem decidit que la ciutat no es detinga i la intenció és que els treballs puguen iniciar-se en 2022. Gandia s'està preparant per a eixir d'aquesta crisi més forta i continuar sent una de les ciutats més importants de la Comunitat", ha conclòs l'alcalde.

La Diputació subratlla els 4,5 milions d'euros invertits en el que va de legislatura en el municipi, la qual cosa deixa una mitjana anual de prop de 2,3 milions que cuadruplica l'aportació anual de la corporació en la capital de La Safor en el període 2011-2015.

Aquest "esforç inversor", ressalten, ha permès actuacions com la millora de la seguretat i la imatge a l'entorn de la platja de Gandia, amb la conversió de dos quilòmetres de la CV-605 en un bulevard que inclou cinc accessos en la platja i que ha substituït l'antiga carretera per una avinguda amb dos carrils per sentit, via ciclopeatonal i millores urbanes i paisatgístiques.