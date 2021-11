Francisco Toledo sale de Puertos del Estado contento con "dejar sembradas muchas cosas para el futuro"

Así lo ha manifestado durante la presentación de la 'Alianza Net-Zero Mar' en València, su último acto como presidente de Puertos del Estado, tras el anuncio de su relevo por Álvaro Rodríguez Depena, quien hasta ahora formaba parte de su equipo.

Toledo ve "razonable" su sustitución en el cargo, dentro del proceso de reestructuración de equipos que está llevando a cabo el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, desde que Raquel Sánchez asumiera las riendas del departamento este verano, tras la salida de José Luis Ábalos.

"Creo que cuando entras a un cargo tienes que estar preparado para salir", ha dicho el hasta ahora presidente de Puertos del Estado. En su opinión, "es razonable que cuando entra un nuevo equipo se rodee de nuevos equipos y yo encantado de haber servido durante esta tiempo y dar un paso atrás".

Para Toledo ha sido "una etapa muy enriquecedora". "Yo en la vida he tenido muchas etapas, soy una persona que le gustan retos nuevos y ahora ya me estoy poniendo otros. De verdad que muy contento y no tengo ningún motivo de tristeza sino todo lo contrario", ha insistido.

SUCESOR "IDÓNEO" Y DE "CONTINUIDAD"

En cuanto a su sucesor en el cargo, Álvaro Rodríguez, cree que le dará "continuidad" al trabajo que se estaba realizando, ya que hasta ahora formaba parte de su equipo, y "es una persona que se conoce perfectamente el mundo portuario, con lo cual puede seguir a plena velocidad con toda la transformación que requiere el sistema portuario", ha valorado. En su opinión, Rodríguez es una "persona idónea" para estar al frente de Puertos del Estado.

Toledo ha querido agradecer al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, que le impulsara a "dar el paso" hacia Puertos del Estado y ha dicho estar "muy contento de haber conocido a personas de mucha valía en el Ministerio, en Puertos del Estado". Ahora, tras 21 meses en el cargo, regresará a su cátedra en la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, ha lamentado la salida de Toledo , un "amigo" desde hace años y una "persona conocedora de todos los temas del puerto". Así, le ha deseado "la mayor suerte posible en su regreso a la universidad: "es más tranquilo seguro que Puertos del Estado", ha bromeado, "y lo va a disfrutar otra vez como una nueva juventud".

También el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la Generalitat valenciana, Arcadi España, ha querido dedicar unas palabras a Toledo en el acto y ha valorado el tiempo que ha trabajado con él, "siempre comprometido, siempre disponible" y una persona de la que ha "aprendido mucho", ha asegurado.