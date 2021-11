Feministes criden a manifestar-se el 25N "fartes" de totes les violències masclistes

A València la manifestació arrancarà a les 19.00 hores des de Porta de la Mar, passarà per carrers com Colom, Xàtiva o Marqués de Sotelo per a concloure a la Plaça de l'Ajuntament.

En la capçalera se situaran dones que han patit violències masclistes, després dones amb discapacitat i després tres columnes de dones que portaran un cartell simbòlic cadascuna, en representació de les 68 dones assassinades des de l'1 de novembre de 2020 fins al 31 d'octubre d'enguany per violència masclista a Espanya. Darrere estaran les associacions de dones i, finalment, les organitzacions mixtes.

Així ho han avançat hui dimarts en roda de premsa Gabriela Moriana, Virginia Sanchis, Amparo Madrigal i Nuria Vidal, de Moviment Feminista de València. "Estem fartes de la violència masclista, de la justícia patriarcal, que seguisquen augmentant les agressions sexuals, de les violacions a les xiques cada vegada més joves, fartes dels maltractaments i de la violència de gènere", ha subratllat Moriana.

Davant aquesta situació, ha fet una crida per a "ampliar la definició" de 'violència de gènere' més enllà de l'exercida per les parelles o ex-parelles perquè arreplegue "totes les violències masclistes" exercides contra les dones, tal com va establir en el Conveni d'Istanbul. És un "mandat europeu", ha recordat.

"Volem vides lliures de violència per a totes les dones", ha reclamat Moriana, al mateix temps que ha posat l'accent que hi ha tipus de violència masclista que roman "invisibilitzada".

A més, considera que les lleis aprovades i "absolutament necessàries" com la de violència de gènere i la d'igualtat "no estan dotades de suficients recursos per a implementar-les i tindre lleis que no estan ben dotades és quasi com no tindre res", ha advertit.

Des de Moviment Feminista de València es reclama que les dones que pateixen violència "tinguen tot tipus d'ajuda que necessiten per a fugir d'ella, és més, si això no és així, "és violència institucional", apunten.