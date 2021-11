Gobierno expresa compromiso con un parador en Baeza, pero "no es el momento" al estar centrado en recuperar la red

Así lo ha indicado este lunes en el citado municipio, donde ha presentado el plan Impulsa Patrimonio con 45 millones de euros para las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, y a preguntas de los periodistas sobre la reivindicación del Ayuntamiento baezano para contar con un parador.

Una "insistencia de su alcaldesa", Lola Marín, según ha afirmado la propia ministra, quien ha añadido que quiere "ser también realista". "En este momento estamos recuperando toda la red. Y digo recuperando porque ha habido un gran deterioro en la infraestructura de la red como consecuencia de los recortes que se desarrollaron en la anterior etapa de Gobierno", ha declarado.

De este modo, se está "impulsando un plan de inversiones para mejorar esa red" y, además, "terminando cuatro paradores que llevaban cerrados muchísimos años". Se trata de los de Ibiza, Veruela, Morella y Molina de Aragón, que se empezaron "a revitalizar" con el actual Ejecutivo.

"Como sabe Lola, yo no he dicho nunca que no. No es el momento porque hay que invertir en la red, más de 98 paradores. Una red que ha sufrido unos recortes como consecuencia de la austeridad que el PP aplicó a la red de ciudades Patrimonio, al conjunto de la red de Paradores y, en definitiva, a la política turística de este país", ha incidido.

En todo caso y sin que "quepa duda", Maroto ha manifestado "que es algo que está ahí" porque el objetivo es que "la red de Paradores siga creciendo" y, especialmente, completar su presencia en las ciudades Patrimonio de la Humanidad, en cuyo grupo Baeza y Tarragona "son las dos únicas ciudades que no tienen" un establecimiento de este tipo.

"Por lo tanto, es un compromiso que está ahí y que en cuanto podamos ponerlo en la agenda, veremos cuáles son las condiciones para que se pueda completar la red de paradores en el conjunto de las 15 ciudades", ha asegurado, no sin "reivindicar que es la primera vez que desde Turismo se hace una inversión tan importante" en estas ciudades reconocidas por la Unesco a través del plan Impulsa Patrimonio presentado este lunes.